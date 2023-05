Gli smartphone della serie Google Pixel hanno guadagnato popolarità nel corso degli anni, grazie a un comparto fotografico di alta qualità e alla perfetta integrazione con i servizi software di Google. Uno dei fattori chiave che differenziano gli smartphone Google Pixel dal resto dei dispositivi Android è il chip Tensor.

Secondo recenti rapporti il colosso di Mountain View si sarebbe affidato a Samsung per progettare e produrre i chip Tensor per le ultime due generazioni di prodotti, ma stanno circolando voci secondo cui Google potrebbe cambiare strategia per i prossimi Tensor G3, G4 e G5.

Google potrebbe progettare internamente i futuri chip Tensor G3, G4 e G5

Secondo quanto riferito il chip Tensor G3 dovrebbe essere co-progettato con il braccio System LSI di Samsung e prodotto utilizzando il processo a 4 nm di Samsung. Questo chip adotterebbe un’architettura a nove core “1 + 4 + 4” con un core Cortex-X3 da 3,30 GHz, quattro core Cortex-A715 a 2,60 GHz e quattro core Cortex-A510 da 2,20 GHz-2,30 GHz.

Per il Tensor G4 si vocifera che Google stia prendendo in considerazione la possibilità di progettarli completamente internamente e di produrli utilizzando il processo a 4 nm di TSMC, tuttavia il costo di questo processo potrebbe essere troppo elevato per la gamma Pixel e Google potrebbe essere costretta a rivolgersi alla fonderia di Samsung.

Per quanto riguarda Tensor G5, le indiscrezioni suggeriscono che Google potrebbe utilizzare il processo a 3 nm di TSMC per la produzione.

La progettazione e la produzione interna di chip potrebbe dare a Google un maggiore controllo sulle prestazioni e sull’efficienza dei suoi dispositivi, ma il passaggio a nuovi processi progettuali e produttivi comporterebbe ulteriori rischi e sfide per la società.

