La Festa della Mamma sta arrivando e OPPO ha deciso di lanciare nuove promozioni esclusive valide su una selezione di prodotti del suo ecosistema: dagli smartphone Android ai dispositivi audio e wearable, la casa cinese offre un’ampia scelta di offerte per trovare il regalo giusto per festeggiare le mamme più smart.

OPPO lancia le offerte per la Festa della Mamma 2023

OPPO propone una serie di offerte su alcuni dei prodotti più interessanti del suo ecosistema, valide da oggi, 5 maggio, fino al 15 maggio 2023. Sull’OPPO Store sono disponibili sconti e bundle per gli smartphone della serie OPPO Find X5 e Reno8 e su alcuni prodotti IoT selezionati.

Per le mamme che hanno bisogno di un nuovo smartphone Android, OPPO propone i bundle per Find X5, Find X5 Pro, Find X5 Lite, Reno8 5G, Reno8 Pro 5G e Reno8 Lite 5G, che includono le cuffie Enco Free 2i o Enco Buds2. Più nel dettaglio, ecco le promozioni:

Le offerte OPPO per la Festa della Mamma non sono finite qui. Sull’OPPO Store è disponibile in sconto anche OPPO A78 nelle versioni da 4-128 o 8-128 GB in bundle con le cuffie Enco Buds2. Le mamme più sportive sarebbero felici di ricevere OPPO Watch Free o OPPO Band 2, acquistabili in bundle con Enco Buds 2.

Per scoprire tutte le promozioni pensate da OPPO per la Festa della Mamma basta seguire il link qui in basso:

Tutte le offerte della Festa della Mamma dell’OPPO Store

Potrebbe interessarti: Recensione Oppo Find X5 Pro