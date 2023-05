In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci le principali caratteristiche di OnePlus Nord 3, uno degli smartphone che il produttore asiatico ha in programma di lanciare nel corso dei prossimi mesi.

A dare un nuovo contributo a questo flusso di voci nelle scorse ore è stato il popolare leaker Max Jambor, che su Twitter ha svelato un particolare relativo ad una caratteristica che nei moderni smartphone non è più così comune.

Cosa sappiamo al momento di OnePlus Nord 3

A dire di Jambor, il nuovo smartphone di fascia media di OnePlus potrà contare su un trasmettitore IR e su un’apposita applicazione, in modo da consentire a chi deciderà di acquistarlo di usare il telefono per gestire la TV.

Il mese scorso un alto popolare leaker, Yogesh Brar, ci ha fornito un assaggio di quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di OnePlus Nord 3, i cui test finali sarebbero già stati avviati dal produttore asiatico, in vista di un possibile lancio tra la fine di maggio e l’inizio di aprile.

Tra i punti di forza di OnePlus Nord 3 non dovrebbero mancare un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz, un processore MediaTek Dimensity 9000 e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W).

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente lo smartphone dovrebbe vantare una fotocamera da 16 megapixel per i selfie e le videochiamate mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera (con un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel e da un sensore da 2 megapixel).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da OnePlus per scoprire quando il suo nuovo smartphone esordirà sul mercato (incluso ovviamente il nostro Paese) e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

