OPPO si prepara a rinnovare, ancora una volta, la sua gamma di smartphone. In rampa di lancio, infatti, c’è la nuova serie Reno 10 che, come da tradizione, potrà contare su diverse varianti. In arrivo, inoltre, c’è anche il nuovo OPPO A98 5G che andrà ad arricchire la poco fortunata, almeno in Italia, serie A di smartphone del brand.

In queste ore, gli smartphone OPPO sono protagonisti di nuovi leak: in rete sono arrivati i primi render di OPPO Reno 10 Pro, accompagnati da informazioni precise sulle specifiche tecniche. Nello stesso tempo, un’immagine promozionale solleva il sipario su OPPO A98 5G.

I nuovi smartphone arriveranno con Android 13 e Color OS ma le schede tecniche saranno molto differenti. Vediamo, quindi, tutti i dettagli sulle novità per la gamma di smartphone di OPPO.

OPPO Reno 10 Pro in mostra nei primi render

Il nuovo OPPO Reno 10 Pro sarà uno dei modelli principali della nuova serie Reno 10. A svelare tutti i dettagli sul progetto è, in queste ore, un nuovo leak di OnLeaks. Lo smartphone si mostra nei primi render, allegati nella galleria di seguito. In aggiunta, possiamo ora analizzare nel dettaglio buona parte delle specifiche tecniche.

Il nuovo smartphone di OPPO potrà contare su di un display OLED da 6,7 pollici di diagonale (il dato non è preciso al 100% ma è ricavato dai render). Lo smartphone presenterà dimensioni complessive di 163,2 x 74,2 x 7,9 mm. Considerando la fotocamera sporgente, lo spessore arriverà fino a 10,2 mm.

A gestire il funzionamento del nuovo smartphone della serie Reno troveremo il SoC MediaTek Dimensity 8200 che sarà supportato, come al solito, da varie combinazioni di RAM e storage (fino a 16 GB di RAM e 512 GB di storage). Tra le specifiche dovrebbe esserci spazio anche per una batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Tra le specifiche di OPPO Reno 10 Pro ci sarà anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale. Da notare, invece, che OPPO realizzerà anche il Reno 10 Pro+. La variante top della nuova serie potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e su di un display da 6,74 pollici con pannello AMOLED e risoluzione di 1.5K.

I nuovi smartphone della serie Reno 10 potrebbero arrivare in Europa nel corso della seconda metà del 2023. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.

OPPO A98 5G: il mid-range sta arrivando e ora non ha più segreti

Non sono finite le novità in casa OPPO: in arrivo, infatti, c’è anche OPPO A98 5G, nuovo smartphone che andrà ad ampliare la gamma di smartphone della serie A del brand. In questo caso, ad anticiparci i dettagli sul progetto è il poster promozionale, diffuso da Mysmartprice, che trovate di seguito. Si tratta di un vero e proprio riepilogo delle caratteristiche tecniche del nuovo smartphone di OPPO.

Stando a quanto si legge sul poster, lo smartphone potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695 che continua, quindi, a rappresentare la scelta di riferimento per buona parte degli OEM del mercato Android in fase di sviluppo di un nuovo mid-range.

Il SoC, che pur non offrendo prestazioni particolarmente brillanti garantisce almeno il supporto al 5G, sarà supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (ma, in pieno stile OPPO, potrebbero arrivare varianti con una dotazione inferiore) e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W.

Tra le specifiche del nuovo mid-range troveremo anche un display LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display avrà un foro per la fotocamera anteriore posizionato centralmente, nella parte alta. Il comparto fotografico includerà una tripla fotocamera posteriore (con un design già visto nella gamma OPPO).

Il sensore principale sarà da 64 Megapixel e sarà supportato da due sensori da 2 Megapixel. La camera anteriore presenterà un sensore da 32 Megapixel. Lato software troveremo Android 13 con ColorOS e ci sarà anche il supporto alla Extended RAM con possibilità di aggiungere fino a 8 GB di RAM virtuale.

Il nuovo OPPO A98 5G potrà contare su almeno due colorazioni, la Dreamy Blue e la Cool Black. Lo smartphone debutterà sul mercato nel corso delle prossime settimane. Al momento, non ci sono informazioni precise in merito ad un possibile debutto sul mercato italiano. Non possiamo escludere che il dispositivo arrivi da noi con un nome differente rispetto a quello anticipato.

