Proteggersi con la crittografia e un potente firewall è inutile se la password è talmente banale che può essere facilmente indovinata.

In un recente studio pubblicato da NordPass è stata stilata la classifica delle 200 password utilizzate più frequentemente dagli utenti.

Lo studio è stato condotto in collaborazione con vari ricercatori indipendenti utilizzando un database contenente 3 TB di dati. I ricercatori hanno anche ordinato i dati in vari paesi e i risultati sono allarmanti.

Ecco le password da evitare di utilizzare per una maggiore sicurezza

Nonostante corra l’anno 2023, sembra che la password più comunemente usata in tutto il mondo sia “password”, ma al secondo posto resta l’intramontabile “123456” che diventa prontamente “123456789” laddove sia richiesta una password più lunga. Queste sono anche le tre password più utilizzate in Italia.

Ancora in gran voga “qwerty” che occupa il quinto posto dopo “guest”, mentre “111111” merita un ragguardevole settimo posto. La top ten globale si chiude con un’altra genialata: “123123”.

Lo studio ha inoltre evidenziato che in alcuni paesi come il Regno Unito alcune persone poco avvedute hanno scelto i nomi delle città da utilizzare come password.

Utilizzando password così scontate non è nemmeno necessario essere un hacker per accedere agli account, poiché nell’83% di questi casi possono essere facilmente violati in meno di un secondo.

Chi utilizza password come quelle sopracitate dovrebbe considerare seriamente di renderle più complesse, oltre ad abilitare funzionalità aggiuntive come 2FA o l’utilizzo di chiavi di sicurezza per rendere meno vulnerabili i propri account.

Se vi interessa scoprire se una delle vostre password è presente nell’elenco delle 200 più comuni potete consultare questa pagina, dove ci sono anche quelle italiane.

Potrebbe interessarti: Migliori antivirus Android del 2023