Periodo di sconti in casa WINDTRE, l’operatore ha infatti avviato due iniziative disponibili online e nei negozi fisici: grazie alla Android Week e agli Xiaomi Days, l’operatore mette a disposizione diversi smartphone in offerta, pagabili in un’unica soluzione, con sconti fino a 180 euro. Diamo insieme un’occhiata.

Android Week, smartphone in sconto sia online che in negozio

Partiamo con la prima iniziativa, WINDTRE lancia la Android Week con offerte su diversi smartphone, disponibili sia online che nei negozi fisici dell’operatore; di seguito gli smartphone proposti:

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G al costo di 349,90 euro invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 50 euro;

invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 50 euro; Samsung Galaxy A34 5G 128GB al costo di 359,90 euro invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro;

al costo di invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro; Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G al costo di 429,90 euro invece di 499,90 euro, con uno sconto pari a 70 euro;

al costo di invece di 499,90 euro, con uno sconto pari a 70 euro; Samsung Galaxy A34 5G 256GB al costo di 429,90 euro invece di 469,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro;

al costo di invece di 469,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro; Samsung Galaxy A54 5G 128GB al costo di 459,90 euro invece di 499,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro;

al costo di invece di 499,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro; Samsung Galaxy A54 5G 256GB al costo di 529,90 euro invece di 569,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro;

al costo di invece di 569,90 euro, con uno sconto pari a 40 euro; Samsung Galaxy S23 128GB al costo di 879,90 euro invece di 979,90 euro, con uno sconto pari a 100 euro;

al costo di invece di 979,90 euro, con uno sconto pari a 100 euro; Oppo Find N2 Flip al costo di 1019,90 euro invece di 1199,90 euro, con uno sconto pari a 180 euro.

Al momento l’operatore non ha rilasciato comunicazioni in merito alla durata della promozione, se foste dunque interessati ad uno degli smartphone sopra citati, meglio affrettarsi.

WINDTRE lancia gli Xiaomi Days, tante offerte solo in negozio

Passiamo ora alla seconda iniziativa proposta dall’operatore, WINDTRE ha infatti dato il via agli Xiaomi Days che dureranno fino al 14 maggio (salvo eventuali proroghe o modifiche), le offerte che vi riportiamo di seguito sono disponibili esclusivamente presso i negozi fisici dell’operatore:

Xiaomi Redmi Note 12 al costo di 199,90 euro invece di 279,90 euro, con uno sconto pari a 80 euro;

al costo di invece di 279,90 euro, con uno sconto pari a 80 euro; Xiaomi Redmi Note 12 5G al costo di 249,90 euro invece di 299,90 euro, con uno sconto pari a 50 euro;

al costo di invece di 299,90 euro, con uno sconto pari a 50 euro; Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G al costo di 329,90 euro invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 70 euro;

al costo di invece di 399,90 euro, con uno sconto pari a 70 euro; Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G al costo di 399,90 euro invece di 499,90 euro, con uno sconto pari a 100 euro.

Qualora non ve ne foste accorti, vi facciamo notare che gli smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G e Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G godono di uno sconto maggiore se acquistati usufruendo della promozione Xiaomi Days.

Se dunque foste interessati ad uno degli smartphone sopra menzionati, non vi resta che consultare il sito ufficiale dell’operatore o recarvi in uno store fisico WINDTRE per acquistare il vostro nuovo dispositivo usufruendo delle offerte proposte.

