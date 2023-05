Torniamo a parlare di smartwatch, in particolare di Samsung Galaxy Watch che, proprio in queste ore, riceve un importante aggiornamento del tutto inaspettato che va a espandere le funzionalità di Bixby Voice, l’assistente virtuale di Samsung, già presente nel sistema. In questo articolo analizziamo in dettaglio le novità introdotte da Samsung per il suo assistente vocale Bixby, disponibile sugli smartwatch Galaxy Wear OS. Scopriamo insieme come questa release porta con sé miglioramenti notevoli all’interfaccia utente, oltre ad ampliare le funzionalità offerte dall’assistente.

Riconoscimento musicale e nuove icone per Bixby Voice in arrivo sui Galaxy Watch

Una delle novità più interessanti dell’aggiornamento è la capacità di Bixby Voice di riconoscere la musica in riproduzione sugli smartphone accoppiati, offrendo un servizio simile a quello di altre applicazioni come Shazam o SoundHound. Questa funzionalità rivoluzionaria consente agli utenti di identificare facilmente il titolo della canzone, l’artista e persino l’album, semplicemente chiedendo informazioni all’assistente vocale. Grazie a questa funzione gli appassionati di musica potranno scoprire nuovi brani e ampliare il proprio repertorio musicale senza dover passare attraverso lunghe ricerche sul web. Questa implementazione rende l’esperienza utente ancora più coinvolgente e personalizzata, poiché Bixby Voice si evolve e diventa così un vero e proprio compagno per gli amanti della musica, capace di rispondere alle loro curiosità e di condividere con loro nuove scoperte musicali.

Nonostante le potenzialità offerte da questa nuova funzione, è importante sottolineare che, al momento, Bixby Voice non riesce a rilevare la musica in riproduzione direttamente sullo smartwatch, ma si basa esclusivamente sullo smartphone accoppiato. Tuttavia, siamo certi che Samsung continuerà a lavorare con il solito impegno per migliorare e ampliare le capacità del suo assistente vocale, rendendolo sempre più versatile e indispensabile nella vita quotidiana degli utenti.

Ma non è tutto, perché con la versione 3.0.09.12 di Bixby Voice, Samsung ha apportato modifiche anche all’interfaccia utente. La vista della conversazione presenta ora una pratica icona a forma di ruota dentata, che permette di accedere rapidamente alle impostazioni dell’assistente. Ad aggiungere il pacchetto di novità il pulsante Discover è stato spostato nella parte superiore della schermata, lasciando spazio alla nuova icona.

Oltre alle novità già menzionate, Samsung ha dichiarato che l’aggiornamento 3.0.09.12 di Bixby Voice su Wear OS include ulteriori miglioramenti funzionali e correzioni di bug. Tuttavia, va sottolineato che al momento la casa produttrice non ha fornito dettagli specifici riguardo a quali aspetti siano stati effettivamente migliorati o corretti.

Come accedere alle nuove funzioni su Samsung Galaxy Watch

Per ottenere le nuove funzionalità di Bixby Voice è necessario aggiornare l’app alla versione 3.0.09.12 recandosi sul Galaxy Store, toccare l’icona dell’orologio in basso a destra, accedere al menu hamburger in alto a sinistra (l’icona con tre linee orizzontali), poi Aggiornamenti, selezionare la sezione Orologio e procedere con l’installazione del singolo aggiornamento o cliccare Aggiorna tutto per scaricare gli aggiornamenti di tutte le app presenti sul proprio smartwatch. Infine, è necessario ricordare che per poter sfruttare al massimo le potenzialità offerte dall’aggiornamento è necessario assegnare Bixby Voice a uno dei pulsanti fisici dello smartwatch Galaxy Watch in proprio possesso. In tal modo, l’assistente virtuale sarà sempre a portata di mano, pronto a rispondere alle domande degli utenti.

Forse ti sei perso: SwiftKey porta l’intelligenza artificiale di Bing su tutti i Samsung