OPPO annuncia nuove offerte dedicate all’arrivo del 1° maggio e della Festa dei lavoratori: si tratta di sconti speciali e bundle pensati per OPPO Reno8 T, Reno8 Lite 5G, alcuni modelli della serie A e non solo. Andiamo a vedere una selezione delle migliori proposte a disposizione in questi giorni sull’OPPO Store.

L’OPPO Store accoglie le offerte per il 1° maggio

Le offerte dell’OPPO Store dedicate alla festività in arrivo sono accessibili da oggi, 28 aprile, e proseguiranno proprio fino al 1° maggio compreso (alcune andranno anche oltre). Includono sconti su alcuni modelli Android del produttore, ma anche bundle e ribassi per le cuffie wireless più interessanti. Tra gli smartphone protagonisti ci sono OPPO Reno8 T, OPPO Reno8 Lite 5G, OPPO A96, OPPO A78 5G e OPPO A57s, ai quali si aggiungono le cuffie OPPO Enco X2, Enco Free2 e alcuni altri dispositivi wearable. Alcuni sconti vengono applicati direttamente nel carrello (e sono già compresi nelle cifre qui sotto).

Ecco una selezione delle offerte più interessanti a disposizione sull’OPPO Store in questi giorni:

Per scoprire tutte le offerte disponibili sull’OPPO Store, che comprendono ribassi anche per la gamma OPPO Find X5, OPPO Reno6 e altri modelli di cuffie wireless e wearable, basta seguire il link qui in basso:

>>Tutte le offerte dell’OPPO Store<<

Leggi anche: Recensione Oppo Reno8 Lite 5G