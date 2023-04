Giusto qualche giorno fa abbiamo visto Samsung rilasciare un aggiornamento per gli smartwatch della serie Galaxy Watch5, l’update in questione ha introdotto la possibilità di monitorare il ciclo mestruale basandosi sulle rilevazioni del sensore di temperatura; si tratta della prima funzione introdotta dall’azienda sugli smartwatch in questione che sfrutta il sensore per il rilevamento della temperatura, finora mai utilizzato.

Sembra che l’azienda abbia intenzione di sfruttare maggiormente i sensori per il rilevamento della temperatura, offrendo più funzionalità per il monitoraggio della salute basati sul loro utilizzo.

Samsung introdurrà nuove funzioni per il monitoraggio della salute sui Galaxy Watch5 che sfruttano i sensori di temperatura

Stando a quanto condiviso su un forum di supporto coreano dell’azienda, sembra che Samsung abbia intenzione di offrire maggiori funzionalità per il monitoraggio della salute basate sui sensori di rilevamento della temperatura della pelle sull’attuale gamma di smartwatch.

Le informazioni al riguardo non sono molte al momento, non è dato sapere a quali funzionalità aggiuntive faccia riferimento l’azienda, così come non si conoscono le tempistiche di implementazione; un funzionario dell’azienda responsabile del Samsung Health Service ha dichiarato: “Il programma di aggiornamento sarà deciso in considerazione delle politiche di servizio, ecc., quindi chiediamo la vostra comprensione perché è difficile fornire informazioni accurate sul programma dettagliato e sui tempi“.

Come detto in apertura, i sensori per il rilevamento della temperatura sui Galaxy Watch5 non erano mai stati utilizzati prima dell’aggiunta della funzione di monitoraggio del ciclo mestruale, è lecito presumere che una delle prime aggiunte possa essere quella di dare agli utenti la possibilità di utilizzare questi sensori quando lo ritengono opportuno, svincolandone l’utilizzo dall’attivazione automatica, ma è presto per dirlo.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni per scoprire come Samsung abbia intenzione di utilizzare i sensori per il monitoraggio della temperatura implementati sui Galaxy Watch5.

