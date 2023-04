Con l’avvento degli smartwatch quello che in passato era un semplice orologio, utile quasi esclusivamente per controllare l’orario, è diventato un dispositivo molto più completo; in commercio ce ne sono diversi, ma l’ultima serie di smartwatch di Samsung, i Galaxy Watch5, rappresentano probabilmente uno dei migliori esempi del settore.

Dispositivi di questo tipo hanno modificato profondamente l’utilizzo che facciamo anche dei nostri smartphone, grazie ad essi possiamo infatti monitorare le notifiche ricevute e in alcuni casi rispondere; le funzionalità più interessanti però riguardano il monitoraggio sia delle attività fisiche che della salute in generale.

Di recente per esempio abbiamo sbirciato una futura novità in arrivo entro qualche mese, inerente al tracciamento del ciclo mestruale basato sulla temperatura, funzionalità che si farà certamente apprezzare dal pubblico femminile possessore di un Galaxy Watch5. Oggi però, vediamo come è possibile impostare gli avvisi per un altro tipo di rilevamento, quello della frequenza cardiaca.

Ecco come impostare gli avvisi sulla frequenza cardiaca su Galaxy Watch5

Gli ultimi smartwatch del colosso coreano vantano al loro interno svariati sensori, compreso quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca; gli utenti hanno facoltà di gestire le rilevazioni come meglio credono, è possibile disabilitare il monitoraggio automatico, oppure si può impostare il sensore perché esegua scansioni a intervalli di tempo regolari.

È altresì possibile abilitare il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, così da avere a disposizione una panoramica completa dello stato di salute del proprio cuore nel corso del tempo; un aspetto interessante è rappresentato dalla possibilità di stabilire delle soglie di allerta e relativi avvisi: si possono infatti impostare notifiche sulla frequenza cardiaca sia per le soglie di BPM bassi che per quelle alte.

Previous Next Fullscreen

Qualora foste interessati all’attivazione della funzione sopra esposta, sarà sufficiente recarvi nelle Impostazioni del vostro Galaxy Watch5, scorrere fino alla voce Samsung Health e cliccare sul sotto menù Frequenza cardiaca: da qui avrete la possibilità di abilitare separatamente o in maniera congiunta sia gli avvisi per la frequenza cardiaca bassa che per quella alta.

Le soglie sono inoltre personalizzabili: di default sono impostate su 40 BPM per la frequenza bassa e su 120 BPM per quella alta ma cliccando sul valore che vi interessa è possibile modificarlo.

Potrebbe interessarti anche: L’ultimo update ha portato un fastidioso bug su Samsung Galaxy Watch5 e Watch4