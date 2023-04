Se siete alla ricerca di nuove cuffie auricolari economiche ma dal design curato, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, le cuffie Redmi Buds 3 Lite sono in offerta ad un prezzo davvero interessante.

Sarà sufficiente spendere 18,53 euro (con uno sconto pari al 38% rispetto al prezzo ufficiale di 29,99 euro) per acquistare le cuffie di Redmi in colorazione nera, con Garanzia Italia, vendute da Rochio Global, spedite da Amazon e con disponibilità immediata.

Le cuffie Redmi Buds 3 Lite a 18,53 euro

Lanciate alla fine del 2021, queste cuffie del produttore cinese si caratterizzano per un design di qualità e una struttura ergonomica, che include delle alette che garantiscono una migliore indossabilità e stabilità, sia nello sport che nella vita di tutti i giorni.

Tra le principali caratteristiche delle cuffie Redmi Buds 3 Lite vi sono la connettività Bluetooth 5.2, driver da 6 mm, una scocca con certificazione IP54 (garantisce la resistenza a sudore, schizzi d’acqua e polvere), una custodia di ricarica dotata di porta USB Type-C e delle batterie che con una singola ricarica sono in grado di garantire un utilizzo fino a 5 ore (l’autonomia diventa di 18 ore se si sfrutta l’apposita custodia).

Non mancano, infine, una serie di comandi touch per gestire l’audio (doppio click sull’auricolare destro o sinistro per rispondere alle chiamate, triplo click per rifiutare una chiamata e una singola pressione per mettere in pausa il brano) e degli appositi set di gommini inclusi nella confezione di vendita per adattare le cuffie al proprio orecchio.

