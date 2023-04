I possessori di uno smartphone Google Pixel idoneo possono eseguire il mirroring delle loro app Android su Chromebook. Ora sembra che il colosso di Mountain View stia espandendo questa funzionalità anche ad altri smartphone Android.

Google porta il mirroring delle app su Chromebook su più smartphone Android

Il noto editor Mishaal Rahman è riuscito a eseguire il mirroring dello smartphone ASUS Zenfone 9 sul suo Chromebook dopo l’aggiornamento di Cross-Device Services alla versione 1.0.300.1.

Come per i dispositivi Google Pixel, sullo schermo del Chromebook viene visualizzata la rispettiva app Android in mirroring.

Sfortunatamente Rahman non è ancora riuscito a far funzionare lo streaming delle app dallo smartphone al Chromebook presumibilmente per il fatto che la funzionalità è ancora alle fasi iniziali di sviluppo, ma almeno è una prova che Google sta lavorando per renderla possibile anche per gli smartphone non Pixel.

Tra i dispositivi che sarebbero idonei per ricevere la possibilità di eseguire il mirroring delle app Android su Chromebook, l’editor cita anche Nothing Phone (1), OPPO A78 5G, OPPO Find N2 Flip, Redmi A2, Redmi Note 12, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro.

