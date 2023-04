Google Meet è diventata una delle app di videoconferenza più utilizzate al mondo durante la pandemia di COVID-19. A quanto pare Google non intende adagiarsi sugli allori e continua incessantemente ad introdurre nuove funzionalità per utenti gratuiti e utenti abbonati al piano Google One. In questo caso, il colosso di Mountain View ha annunciato una gradita aggiunta che riguarda solo coloro che usufruiscono di uno dei piani a pagamento messi a disposizione dall’azienda per estendere le funzionalità dei propri prodotti e servizi. Vediamo insieme di cosa si tratta e gli account idonei.

In arrivo la risoluzione 1080p su Google Meet

Proprio in queste ore Google ha annunciato una nuova funzione per Google Meet, la sua app di videoconferenza, che consentirà agli utenti di impostare la risoluzione video a 1080p. Per il momento la funzione sarà disponibile solo per l’interfaccia desktop del programma e richiederà una videocamera full HD e una potenza di calcolo sufficiente per le riunioni con due partecipanti. Inoltre, sarà necessaria una larghezza di banda aggiuntiva per inviare video a 1080p e Meet regolerà automaticamente la risoluzione se il dispositivo ha problemi di larghezza di banda. Non è chiaro se questa novità verrà estesa anche su dispositivi mobile, ma data la potenza di calcolo necessaria per garantire una buona qualità del servizio, la sua implementazione è in forte dubbio, quantomeno nell’immediato futuro.

Gli utenti idonei saranno avvisati della disponibilità della nuova opzione 1080p prima di entrare in una riunione, oppure potranno attivarla o disattivarla tramite il menu delle impostazioni; visualizzare la sua attivazione sarà molto semplice, in quanto lo stato di attivazione della funzione verrà segnalato con un badge nell’angolo in alto a destra nell’interfaccia web.

Account idonei e disponibilità della risoluzione 1080p su Google Meet

Come comunicato da Google stessa, questa funzione sarà disponibile per gli abbonati a Google One con almeno 2 TB di spazio di archiviazione, nonché per i clienti di Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Teaching and Learning Upgrade, Education Plus, Enterprise Essentials e Frontline. Tuttavia, alcuni account non saranno idonei all’utilizzo di questa funzione, tra cui i clienti Google Workspace Essentials, Business Starter, Education Fundamentals, Frontline, Nonprofits e G Suite Basic e Business e per tutti gli utenti con account Google personali che saranno costretti a passare a un piano a pagamento nel caso in cui vogliano usufruire di questa e di altre funzioni avanzate.

Secondo quanto comunicato da Google sul proprio blog ufficiale relativo agli aggiornamenti di Google Workspace, la nuova funzione di Google Meet che consente di impostare la risoluzione video a 1080p sarà rilasciata gradualmente a partire dal 25 aprile 2023. Il rollout avverrà in modo graduale per i domini Rapid Release (si tratta di una sorta di canale beta per gli aggiornamenti) e potrebbe richiedere fino a 15 giorni affinché la funzione sia visibile per gli utenti. Per i domini Scheduled Release (la versione di default che rilascia gli aggiornamenti solo in versione stabile), invece, il rollout inizierà il 4 maggio 2023 e seguirà lo stesso processo graduale per la visibilità della funzione. Questo significa che gli utenti dovranno attendere ancora qualche giorno per poter sperimentare questa nuova funzione, ma ciò dimostra che Google sta pianificando il rilascio con cura per garantire la massima qualità e stabilità del servizio.

Questa nuova funzione si aggiunge ad altre vantaggi di Google One, come le chiamate fino a 24 ore, il livestreaming su YouTube, la cancellazione del rumore ambientale e le registrazioni delle videochiamate, e rappresenta un modo per Google di competere con altre app di videoconferenza come Zoom e Microsoft Teams, che hanno già implementato da tempo la risoluzione a 1080p. Ciò dimostra che Google sta cercando di rimanere al passo con le esigenze degli utenti e di migliorare costantemente i suoi servizi. Non resta che attendere il rilascio di questa nuova funzione per Google Meet e sperimentare la qualità video superiore durante le riunioni online.

