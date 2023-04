WhatsApp Beta si aggiorna con una tastiera ridisegnata

WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea acquisita da Facebook (ora diventata Meta) nel 2014, sta lavorando su una nuova versione della tastiera integrata nell’app. Grazie all’ultimo aggiornamento 2.23.9.2 di WhatsApp Beta per Android, disponibile sul Google Play Store, è stato possibile scoprire alcuni dettagli sulla nuova tastiera in fase di sviluppo. Vediamone tutti i dettagli e le novità.

WhatsApp Beta 2.23.9.2: le novità dell’aggiornamento

Come detto in apertura, dunque, il nuovo aggiornamento è riservato al ramo Beta dell’applicazione WhatsApp per dispositivi Android e porta con sé un nuovo design della tastiera integrata nell’app. Come si può notare dallo screenshot qui sotto, con il nuovo aggiornamento la tastiera di WhatsApp ha subito un cambio di design rilevante, che mette in luce alcune modifiche rispetto alla versione precedente e ancora disponibile nella versione stabile dell’app. In particolare, la barra di selezione del tipo di tastiera è stata spostata dal basso verso l’alto e, almeno nella versione attuale, sembra che la barra delle categorie delle emoji sia stata rimossa. Questa modifica potrebbe essere accolta con non poca titubanza dagli utenti, in quanto consente di accedere facilmente e rapidamente a diverse categorie di emoji, rendendo più facile e veloce trovare quella desiderata. La sua rimozione potrebbe preoccupare alcuni, poiché potrebbe essere necessario scorrere ripetutamente tutta la lista delle emoji per cercare e inviare quella desiderata.

A tal proposito è importante sottolineare che si tratta comunque di una funzione ancora in fase sperimentale e potrebbe subire delle modifiche in futuro, prima di essere rilasciata al pubblico anche in versione stabile. Di conseguenza, durante i prossimi aggiornamenti è possibile che il team di sviluppo decida di inserire nuovamente la barra delle categorie dopo aver concentrato i propri sforzi sul rilascio di una versione matura e completa del redesign della tastiera.

L’aggiornamento di WhatsApp beta per Android 2.23.9.2 fornisce anche ulteriori informazioni sulla compatibilità con i vecchi sistemi operativi. Infatti, sembra che WhatsApp non sarà più compatibile con le versioni di Android inferiori alla 5.0. Questa scelta è motivata dalla necessità di garantire la massima sicurezza dell’applicazione e di fornire la migliore esperienza utente possibile; inoltre, ciò permette agli sviluppatori di concentrarsi sulle nuove funzioni per la maggior parte degli utenti che utilizzano versioni più recenti del sistema operativo di Google.

È importante evidenziare che, a quanto pare, l’aggiornamento potrebbe causare alcuni problemi con la schermata iniziale dell’app, con la comparsa di strani bug che rendono il logo di WhatsApp inaspettatamente più grande del normale. Sebbene si tratti di un problema noto e non rappresenti un rischio per l’utente, va comunque tenuto in considerazione prima di procedere con l’aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.