Samsung Galaxy Watch5 e Samsung Galaxy Watch5 Pro sono già adesso due tra gli smartwatch con Wear OS — e non solo — più interessanti e completi presenti sul mercato, ma in questi minuti il produttore sudcoreano ha annunciato un’importante novità che li tocca entrambi e che riguarda la salute femminile: grazie alla collaborazione con Natural Cycles, i due wearable riceveranno la funzione per il tracciamento del ciclo mestruale basata sulla temperatura.

Da Samsung e Natural Cycles una novità per i Galaxy Watch5

L’annuncio è arrivato proprio poco fa: Samsung e Natural Cycles hanno deciso di unire le forze al fine di portare un’avanzata funzione di tracciamento del ciclo mestruale basata sulla temperatura corporea a bordo della serie Galaxy Watch5. È la prima volta che l’algoritmo di Natural Cycles dedicato alla fertilità viene adattato per poter funzionare su uno smartwatch, facendo affidamento sulla sensoristica utilizzata da Samsung.

La novità sarà disponibile per le utenti dei Samsung Galaxy Watch5 tramite la funzione dedicata Cycle Tracking, che di recente ha ottenuto il via libera del Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) della Corea del Sud, è stata registrata presso la Food and Drug Administration (FDA) statunitense e non manca dei requisiti per l’ottenimento del marchio CE.

Dr. Raoul Scherwitzl, co-fondatore e co-CEO di Natural Cycles, ha espresso parole di grande soddisfazione per questa nuova collaborazione con Samsung che porterà un’attenzione sempre maggiore sull’importante tema della salute femminile. Il dirigente non ha mancato di ricordare la storia di successo dell’app di Natural Cycles, la quale conta già diversi milioni di utenti in tutto il mondo, alle quali ha permesso di avere una conoscenza e un’attenzione completamente diversa nei confronti della propria fertilità. Tutto ciò avviene grazie ad un algoritmo proprietario che fa uso della temperatura corporea e di altri indicatori chiave per fornire informazioni personalizzate sul proprio stato di maggiore o minore fertilità. Le utenti con un Samsung Galaxy Watch5 o un Samsung Galaxy Watch5 Pro al polso avranno modo di sfruttare tale funzione — insieme a tutte le altre già disponibili in tema di salute e benessere — direttamente all’interno dell’app Samsung Health.

La nuova partnership con Natural Cycles è stata salutata con parole di forte entusiasmo anche da Hon Pak, Vice President and Head del Digital Health Team, MX Business presso Samsung Electronics: “Le consumatrici possono ora monitorare facilmente il proprio ciclo mestruale direttamente dal polso, combinando l’innovativa tecnologia per la fertilità di Natural Cycles con il sensore di temperatura di qualità superiore di Samsung per ottenere una comprensione più approfondita della propria salute e del proprio benessere. Questa è un’altra dimostrazione della filosofia di Samsung aperta alla collaborazione con altri leader del settore al fine di creare un’esperienza d’uso migliore con riguardo alla salute”.

Disponibilità della nuova funzione

In sede di annuncio, il produttore sudcoreano ha chiarito che la nuova funzione di tracciamento del ciclo mestruale sarà disponibile per Samsung Galaxy Watch5 e Watch5 Pro tramite l’app Samsung Health entro il secondo trimestre del 2023 in un totale di 32 mercati, tra i quali figura anche l’Italia.

Ecco la lista completa dei Paesi dove la novità sarà disponibile: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Corea, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Novergia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti.

