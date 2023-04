Samsung ha deciso di introdurre un cambiamento ad un modulo di Good Lock, applicativo sviluppato dall’azienda che consente agli utenti di apportare diverse modifiche all’interfaccia dei propri dispositivi; nello specifico Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per NavStar, modulo che permette diverse modifiche alla barra di navigazione.

Da qualche anno a questa parte diversi utenti hanno deciso di abbandonare l’utilizzo della barra di navigazione classica (quella con i tasti per intenderci) in favore del più comodo sistema tramite gesture, non tutti però sono dello stesso avviso e molti preferiscono continuare ad utilizzare il vecchio sistema. Con l’aggiornamento di oggi Samsung viene incontro a questi utenti, dando loro la possibilità di modificare le dimensioni della barra di navigazione.

Samsung aggiorna NavStar, ora è possibile diminuire le dimensioni della barra di navigazione

Come anticipato in apertura NavStar è un modulo GoodLock che si occupa di fornire all’utente varie possibilità di personalizzazione della barra di navigazione, Samsung ha rilasciato un aggiornamento per questo modulo che porta il software alla versione 5.1.3.32 ed è attualmente in fase di rilascio tramite il Galaxy Store.

Come potete notare dal changelog dell’update, viene menzionata un’unica aggiunta, gli utenti hanno ora facoltà di modificare le dimensioni, ovvero lo spessore, della barra di navigazione scegliendo tra tre livelli pre impostati. Nello specifico i possessori di uno smartphone Samsung Galaxy possono ora diminuire le dimensioni della barra in questione, visto che di default questa è pre impostata sul valore dimensionale massimo disponibile.

L’introduzione di questa nuova funzionalità può far guadagnare un po’ di spazio in più sul display agli utenti che non hanno intenzione di passare al sistema di navigazione tramite gesture, ma preferiscono la classica barra; qualora anche voi foste tra questi non vi resta che dirigervi sul Samsung Galaxy Store e procedere all’aggiornamento di NavStar.

