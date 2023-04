DOOGEE, uno dei maggiori produttori di rugged phone, ha annunciato oggi il nuovo DOOGEE V30T, l’ultimo arrivato della serie V. Si tratta del quarto modello della famiglia di smartphone, dotata di caratteristiche tecniche da primo della classe insieme a una batteria di grande capacità.

Ancora una volta, dopo i successi ottenuti con DOOGEE V10, V20 e V30, il produttore asiatico punta sull’innovazione e stavolta lo fa con un elemento di design che utilizza una tecnica a due colori, qualcosa di unico in questa categoria di prodotti, per realizzare un materiale fotocromico che conferisce allo smartphone un aspetto decisamente spettacolare.

Ecco DOOGEE V30T

Si parte da uno schermo di qualità, con diagonale da 6,58 pollici e frequenza di refresh di 120 Hz adattiva, e luminosità massima che può raggiungere i 500 nit per assicurare una facile lettura in ogni condizione. Sotto la scocca trova posto un SoC MediaTek Dimensity 1080, affiancato da 12 GB di RAM (espansibili fino a 20 GB utilizzando la memoria estesa) e 256 GB di spazio di archiviazione.

Ottima anche la batteria di DOOGEE V30T, che con i suoi 10.800 mAh permette di raggiungere 19 ore di gioco continuato, o 300 ore in standby, e che grazie alla tecnologia a 66 watt può essere ricaricata in maniera molto veloce. In questo modo non rischierete mai di trovarvi a secco di energia e potrete affrontare impegni fuori casa per 2-3 giorni senza preoccupazioni.

Il comparto fotografico può contare su un sensore principale da 108 megapixel, a cui si affiancano un sensore da 16 megapixel con lente ultra grandangolare e un sensore da 20 megapixel per la visione notturna. Nella parte frontale, all’interno di un piccolo notch a goccia, trova invece posto un sensore da 32 megapixel per selfie di qualità.

Di livello la qualità, con supporto alla tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, GPS a doppia banda per una maggiore precisione, lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione sblocco e due speaker stereo. Ovviamente sono presenti le certificazioni contro acqua e polvere, IP68&IP69K, e quella militare MIL-STD-810H che ne attesta la resistenza in numerosi scenari.

DOOGEE promette di continuare su questa strada, realizzando prodotti sempre innovativi, non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello del design. DOOGEE V30T è in vendita da oggi su AliExpress a partire da 279,99 dollari, circa 256 euro, ma solo fino al 21 aprile. Trovate maggiori informazioni sullo smartphone, insieme a un nuovo concorso, visitando questa pagina.

