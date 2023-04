Pixel Search è un’applicazione che mette a disposizione uno strumento di ricerca simile a quello di Google Pixel Launcher preinstallato sugli smartphone delle serie Google Pixel, se non addirittura migliore.

L'app offre la possibilità di trovare qualsiasi cosa sia presente sullo smartphone con facilità, come ad esempio elementi, pagine web, file e applicazioni, senza dover aprire più app e attraverso un'interfaccia intuitiva e accattivante. L'app Pixel Search permette di trovare rapidamente qualsiasi cosa presente sullo smartphone Pixel Search può aiutarvi a trovare con pochi tocchi un'app specifica, il numero di telefono di un contatto o un file che avete scaricato di recente, inoltre offre la possibilità di gestire e aggiungere scorciatoie personalizzate utilizzando il pratico creatore di scorciatoie.

L’app è personalizzabile in vari aspetti e mette a disposizione un utile widget in stile Material You e il supporto per il tema chiaro o scuro.

Pixel Search è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti-in app opzionali per eventuali donazioni facoltative. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

