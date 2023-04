La serie Google Pixel 8 è pronta a fare il suo debutto e, nonostante l’azienda non abbia ancora rivelato ufficialmente tutte le informazioni, alcuni dettagli sono già trapelati online, come le indiscrezioni rispettivamente sulle dimensione dei display e sui dettagli del modem di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Questa volta è tempo di svelare il presunto design dei prossimi top di gamma di casa Google. MySmartPrice, una fonte affidabile nel settore, è riuscita ad ottenere in esclusiva i rendering delle custodie dei futuri Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro. Grazie a queste immagini siamo in grado di analizzare alcuni elementi chiave del design degli smartphone in vista del loro lancio.

Svelato il design di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

A una prima occhiata, risulta evidente che la serie Pixel 8 possa presentare alcune modifiche al design rispetto alla precedente serie Pixel 7. Osservando nel dettaglio le immagini, è possibile notare come il design del modulo della fotocamera sia uno degli aspetti che dovrebbe subire maggiori cambiamenti. Sia Pixel 8 che Pixel 8 Pro dovrebbero rispettare il design dei predecessori sulla scia della continuità mantenendo una configurazione a doppia fotocamera sul retro per il primo, e una tripla fotocamera posteriore per il secondo. Sebbene ci sia questa differenza in termini di numero di sensori fotografici, entrambi gli smartphone dovrebbero essere simili, con una fascia in alluminio ospitante il modulo della fotocamera sul retro che si estende verso i bordi e si fonde con la cornice laterale. Prestando particolare attenzione, si nota come l’estensione dell’isola per la fotocamera del Pixel 8 Pro risulti leggermente più ampia rispetto al predecessore. I tre sensori continuerebbero a essere racchiusi all’interno di un unico foro a forma di pillola, diversamente dal modello precedente che presentava un foro circolare separato per il terzo sensore. La novità sarebbe la presenza di un ulteriore sensore posto accanto ai sensori della fotocamera e al di sotto del flash LED, di cui però è al momento sconosciuta la sua funzione.

Per quanto riguarda la parte frontale dei dispositivi, entrambi gli smartphone dovrebbero avere un foro nella parte centrale superiore del display per l’alloggiamento della fotocamera frontale. Per quanto riguarda i display, Pixel 8 dovrebbe avere un display piatto conservando l’eredità del predecessore, mentre il modello Pro dovrebbe continuare ad avere un pannello dai bordi curvi. La vera novità sarebbe annidata nella dimensione del display del più piccolino: si vocifera infatti che il Pixel 8 possa avere un display di circa 6,2 pollici, leggermente più piccolo rispetto ai 6,3 pollici del Pixel 7, il che lo renderebbe ancora più compatto e maneggevole. Dai render è possibile osservare anche la disposizione dei pulsanti di accensione e volume posizionati come di consueto sul bordo destro, mentre sul bordo inferiore troveremo la classica porta USB Type-C, il foro per il microfono e la griglia dell’altoparlante.

Le possibili caratteristiche di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Nel frattempo, mentre aspettiamo il lancio ufficiale della serie Pixel 8, possiamo iniziare a ipotizzare quali potrebbero essere le caratteristiche e le specifiche che Google ha deciso di implementare nei suoi nuovi dispositivi. Sicuramente la fotocamera potrebbe essere uno degli elementi centrali su cui l’azienda punterà per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini e offrire agli utenti un’esperienza fotografica sempre più avanzata. Seppur non confermata ma altamente probabile, la scelta di utilizzare il nuovo SoC Tensor G3, sviluppato da Google stessa, potrebbe essere un altro punto di forza della serie Pixel 8. Questo processore, progettato appositamente per gli smartphone Pixel, dovrebbe essere in grado di offrire prestazioni elevate e un’ottimizzazione del consumo energetico, migliorando l’efficienza e l’autonomia dei dispositivi.

Non possiamo dimenticare l’importanza del software: con l’arrivo della serie Pixel 8, è probabile che Google rilascerà anche una nuova versione del suo sistema operativo Android, arrivando così ad Android 14. Gli utenti potranno così beneficiare delle ultime novità in termini di funzionalità, sicurezza e personalizzazione, per un’esperienza d’uso ancora più completa e soddisfacente. Anche l’aspetto estetico e il design dei nuovi Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno fondamentali per attirare l’attenzione dei consumatori. Il mercato degli smartphone è sempre più competitivo, e un design accattivante e innovativo può fare la differenza nel convincere gli utenti a scegliere un dispositivo piuttosto che un altro. Dai rendering trapelati, sembra che Google abbia lavorato per rendere i suoi nuovi smartphone ancora più eleganti e raffinati, pur mantenendo la continuità della linea distintiva della serie Pixel. Infine, è importante considerare anche il prezzo dei nuovi dispositivi. Come già successo lo scorso anno per la serie Pixel 7, Google dovrà sforzarsi di posizionare i suoi smartphone in modo competitivo sul mercato, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo che possa attirare sia gli utenti che cercano un dispositivo di fascia alta sia quelli interessati a un modello più accessibile. Sarà interessante scoprire quali strategie adotterà l’azienda per conquistare una fetta di mercato sempre più ampia e fidelizzare i consumatori.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni, che sicuramente emergeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, per scoprire tutte le novità che Google ha in serbo per gli appassionati della serie Pixel.

