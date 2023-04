Lanciato alla fine dello scorso anno, Xiaomi 12T Pro è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli che offre attualmente il mercato di fascia alta.

Di recente questo smartphone è stato sottoposto ad appositi test in Germania per implementare una nuova funzionalità e nelle scorse ore Xiaomi e Qualcomm hanno annunciato di essere riuscite a verificare con successo il posizionamento a livello di metro, feature che dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti un notevole miglioramento nella mappatura, nella guida e in altre applicazioni mobile basate sulla posizione.

Cosa può cambiare per i possessori di Xiaomi 12T Pro

Xiaomi e Qualcomm hanno testato tale nuova funzionalità facendo affidamento sulla dotazione hardware di questo smartphone (che include anche il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1) con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente complessiva in vari scenari, come ad esempio durante l’utilizzo di Google Maps o di altre app mobile.

Il posizionamento a livello di metro dovrebbe migliorare anche l’utilizzo delle app di ride sharing (rendendo più facile per gli utenti identificare i vari luoghi di ritiro) e di quelle di fitness (consentendo agli utenti di monitorare le loro attività all’aperto come il ciclismo e il jogging in modo più efficace).

Ed ancora, le app di navigazione in tempo reale a bordo del veicolo potranno beneficiare di una maggiore precisione a livello di corsia, fornendo ai conducenti mappe più dettagliate e indicazioni più precise, così come pure i giochi basati sulla Realtà Aumentata e le app social basate sulla posizione potrebbero sfruttare questa funzionalità per offrire una migliore esperienza.

I test di verifica della precisione sono stati condotti da Qualcomm, Xiaomi e Trimble in vari scenari (come strade rurali e autostrade urbane) e hanno dimostrato la varianza di posizionamento a livello di metro con un livello di confidenza del 95%.

Restiamo in attesa di informazioni da Xiaomi per scoprire se questa funzionalità sarà messa a disposizione dei possessori di Xiaomi 12T Pro o se sarà implementata sui prossimi smartphone dell’azienda.

