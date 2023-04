Più volte sulle nostre pagine avete letto diversi consigli volti alla tutela della vostra sicurezza, il mondo tecnologico è certamente qualcosa di fantastico ma nasconde anche alcune insidie. Nonostante diversi utenti siano dell’avviso che “tanto a me non capita”, in diverse occasioni vi abbiamo riportato i numeri di svariati malware che infettano i dispositivi più disparati, spesso semplicemente in seguito al download di un’applicazione.

Se per alcuni un antivirus su Android è ritenuto qualcosa di inutile, non necessario se l’utente fa un utilizzo consapevole del proprio dispositivo, una protezione in più non fa mai male, specialmente se gratuita. È questo il caso della rinnovata partnership tra Samsung e McAfee, che si pone l’obbiettivo di continuare a proteggere i dispositivi Galaxy degli utenti.

Samsung e McAfee insieme per aumentar la sicurezza dei dispositivi Galaxy

Le due aziende collaborano già di diverso tempo, 9 anni per la precisione, con l’intento di tutelare la sicurezza e la privacy degli utenti; ora McAfee, uno dei nomi più noti nel campo della sicurezza informatica, ha annunciato l’estensione della partnership con il colosso coreano.

Quando acquistano l’ultimo prodotto Samsung, l’ultima cosa a cui gli utenti vogliono pensare è la sua sicurezza. I consumatori dovrebbero poter godere di ciò che Internet ha da offrire, dalle operazioni bancarie alla navigazione sui social media, con il vantaggio delle protezioni contro i potenziali rischi online. La nostra partnership quasi decennale con Samsung estende la nostra pluripremiata protezione online ai clienti Samsung e porta avanti la nostra missione di consentire ai consumatori di vivere la loro vita online con fiducia.

Grazie quindi alla rinnovata collaborazione tra le due aziende, i dispositivi della serie Galaxy S23, nonché i nuovi Galaxy Book3, giungeranno tra le mani degli utenti con la protezione McAfee preinstallata e già pronta all’uso, ciò permetterà ai possessori di dispositivi Galaxy di beneficiare di una maggiore sicurezza e protezione contro virus e malware.

Per il momento, stando alla dichiarazione dell’azienda, sembra che gli ultimi smartphone di punta e i notebook già citati siano gli unici espressamente menzionati a beneficiare della soluzione di sicurezza preinstallata; è però lecito presumere che in seguito la partnership tra le due società venga estesa anche a tutti gli altri dispositivi Samsung Galaxy, siano essi tablet, PC o smartphone non necessariamente di fascia alta.

