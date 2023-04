Aprile è già cominciato da diversi giorni ed è finalmente tempo dell’aggiornamento delle patch di sicurezza per Google Pixel Watch, mentre alcuni utenti lamentano problemi con la scocca posteriore dello smartwatch che sembra staccarsi senza apparente motivo.

Rilasciate in contemporanea con l’aggiornamento di aprile per gli smartphone Pixel e in ritardo di una settimana, anche Google Pixel Watch sta ricevendo in queste ore l’OTA che introduce i nuovi fix per la sicurezza.

L’aggiornamento porta il numero di build RWDA.230114.010.G2 e, stando al changelog, non apporta alcuna novità o fix in particolare a parte le ultime patch di sicurezza di aprile 2023. Il rollout è graduale e arriverà su tutti gli smartwatch dell’azienda di Mountain View nel corso di questa settimana.

Per aggiornare il vostro orologio basta dirigersi su Impostazioni – Sistema – Aggiornamento di sistema e cliccare sulla voce diverse volte per forzare l’aggiornamento se quest’ultimo non appare subito.

Alcuni utenti lamentano problemi con la scocca posteriore di Pixel Watch

Nel frattempo su Reddit sono apparsi alcuni post di alcuni utenti che affermano che la scocca posteriore del loro Google Pixel Watch si è staccata senza motivo. Il thread sul sito è stato poi commentato da diverse altre persone che hanno lamentato lo stesso problema, che non sembra avere una causa particolare.

I diretti interessati hanno affermato di non aver utilizzato lo smartwatch sotto la doccia o in piscina e secondo alcuni il problema potrebbe essere legato al sudore, all’umidità o ai cambi repentini di temperatura.

Al momento le segnalazioni in tal senso sono poche, ma chi è stato afflitto dal problema è riuscito a risolverlo facilmente tramite la garanzia di Google o recandosi presso un negozio di riparazioni.