Sid Meier’s Railroads! è un classico della simulazione strategico gestionale il cui scopo è quello di diventare il più grande magnate ferroviario della storia.

Il gampelay prevede di realizzare un’efficiente e profittevole infrastruttura ferroviaria in grado di trasportare passeggeri e materie prime in diversi continenti.

Diventare un magnate delle ferrovie è possibile con Sid Meier’s Railroads!

Per riuscire nell’impresa sarà cruciale acquisire brevetti preziosi, investire con perspicacia sul mercato azionario, costruire o acquisire industrie, ma per diventare il più grande tycoon ferroviario di sempre bisognerà affrontare i leader mondiali dell’industria che di certo non resteranno a guardare.

Il gioco offre la possibilità di cimentarsi in una selezione di scenari realmente esistiti e di fantasia, ognuno con una mappa ben distinta e obiettivi unici, e di riportare in vita 40 locomotive storiche.

Previous Next Fullscreen

Sid Meier’s Railroads! è certamente consigliato agli appassionati di modellismo ferroviario che potranno realizzare la rete ferroviaria perfetta senza nessun limite di tempo e nessuna restrizione economica.

Sid Meier’s Railroads! non è a buon mercato, poiché è disponibile per Android al prezzo di 14,99 euro, ma se non altro non contiene acquisti-in app né pubblicità. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 9.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per giocare