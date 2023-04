Quante volte vi è capitato di rientrare a casa la sera e accorgervi che vi servirebbe un sistema di automazione delle luci del garage, o del vialetto che porta in casa o delle luci delle scale? Magari a causa della pioggia, o delle borse della spesa, le mani sono spesso occupate e un sistema che gestisca tutto in maniera automatica sarebbe una manna dal cielo.

Con l’arrivo della bella stagione, ma soprattutto con le Offerte di Pasqua di Meross, non avete più scuse. le giornate si allungano, le temperature sono più miti e avete tutto il tempo per installare nuovi sensori, hub e luci intelligenti. Il noto produttore infatti ha lanciato una promozione che permette di risparmiare fino al 30% sull’acquisto di una serie di prodotti perfetti per la smart home, a qualunque livello sia la vostra.

Meross ha preparato alcuni bundle pensati appositamente per realizzare alcuni comuni scenari domestici, ma ha anche messo in promozione la quasi totalità dei propri prodotti smart home. Scopriamo insieme dunque le Offerte di Pasqua di Meross.

Sconti fino al 30% da Meross

Sono tre i bundle preparati dalla compagnia: Backyard Adventure, Gift Idea for Easter e Spring DIY. Il primo offre una ciabatta a due posti e un interruttore da esterni, pensati quindi per resistere alle intemperie, ideali per gestire l’illuminazione in giardino o in terrazzo. Costa 46,49 euro invece di 61,98 sullo store ufficiale.

Per chi invece ama rilassarsi con luci soffuse e profumi ecco il kit con diffusore di oli essenziali e lampada da tavolo, controllabile da smartphone o direttamente dalla lampada. Ideale per creare atmosfere romantiche e rilassanti in modo semplice e intelligente. È in promozione sul sito Meross a 67,49 euro invece di 89,98 euro.

Il terzo kit invece è per gli amanti del fai da te, che vogliono rendere intelligenti le prese di casa. È composto da uno Smart In-wall switch e da uno Smart DIY Switch, da inserire nelle scatole a parete per rendere intelligenti le prese o gli interruttori e poterle controllare attraverso la companion app. Trovate il kit in offerta sul sito Meross a 38,.45 euro invece di 50,36 euro.

Vediamo invece di scoprire gli altri prodotti in offerta sul sito Meross, dalle tradizionali prese di corrente al sistema di gestione della porta del garage, senza scordare lampadine, multiprese, interruttori e lampade.

Ricordate che per qualsiasi importo le spese di spedizione sono gratuite, quindi i prezzi indicati non saranno maggiorati nemmeno di un centesimo, e che avete 45 giorni di tempo per richiedere il reso nel caso il prodotto acquistato non dovesse soddisfare le vostre necessità. Per tutti i prodotti in offerta e per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.

Informazione Pubblicitaria