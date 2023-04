Offerta super per le Google Pixel Buds Pro su Amazon: non sono mai costate così poco

Nuova offerta su Amazon da leccarsi i baffi per le Google Pixel Buds Pro: le nuove cuffie di riferimento del colosso di Mountain View sono tra le aggiunte più interessanti degli ultimi mesi in questo segmento di mercato e sicuramente tra le cuffie wireless più smart in circolazione e adesso arrivano a costare anche circa 52 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Nel caso in cui questo prodotto non fosse di vostro interesse, vi ricordiamo che potete sempre visitare la nostra pagina dedicata alle offerte del mondo Android, dove vi segnaliamo ogni giorno le occasioni più interessanti reperibili in giro per il web. Detto questo, torniamo a noi.

Google Pixel Buds Pro in offerta su Amazon

Nel momento in cui scriviamo, è una delle colorazioni delle Google Pixel Buds Pro che è possibile acquistare su Amazon a un prezzo scontato e non dimenticate che parliamo di un prodotto prezzato a 219 euro sul listino ufficiale. Insomma, se stavate aspettando l’occasione giusta per affondare il colpo, ce l’avete davanti agli occhi.

Entrando maggiormente nei dettagli, la colorazione grigio antracite è quella in sconto al prezzo di circa 176 euro. Parliamo di un prodotto venduto e spedito da Amazon, dunque si tratta di prodotti venduti e spediti dal colosso dello shopping online, con tanto di spedizione Prime. Ecco il link diretto per acquistarle subito:

Acquista le Google Pixel Buds Pro in offerta su Amazon

Perché acquistare le Google Pixel Buds Pro

Di buoni motivi per inserire le nuove cuffie di punta di Google nella lista dei desideri ce ne sono parecchi, a partire dal design inconfondibilmente Google e palesemente Pixel, passando per la ricchezza di funzioni smart che sono capaci di offrire soprattutto in abbinamento ad uno smartphone Made by Google; il tutto senza tralasciare la dotazione tecnica in linea con il loro posizionamento di prezzo.

Di seguito potete farvi una prima idea con un riassunto della scheda tecnica completa delle cuffie true wireless in discorso:

Dimensioni cuffia: 23,72 x 22,03 x 22,33 mm

Peso cuffia: 6,2 grammi

Dimensioni custodia: 50 x 63,2 x 25 mm

Peso custodia: 62,4 grammi (con auricolari inclusi)

Driver dinamici custom da 11 mm

Caratteristiche audio: ANC (Cancellazione attiva del rumore) Modalità trasparenza Equalizzazione del volume Gestione attiva della pressione intra-auricolare

Acquisizione vocale: ogni cuffia è dotata di tre microfoni, un “voice accelerometer” e delle cover anti-vento

Sensoristica delle cuffie: Sensori capacitivi (tap e swipe) per musica, chiamate e controlli dell’Assistente Sensore di prossimità a infrarossi (rileva quando le cuffie vengono indossate per mettere automaticamente play e pausa) Accelerometro e giroscopio per rilevare i movimenti

Sensoristica della custodia di ricarica: sensore dell’effetto hall (rileva apertura e chiusura)

Certificazione cuffie: IPX4 (resistenza ad acqua e sudore)

Certificazione custodia: IPX2 (resistenza all’acqua)

Connettività: Bluetooth 5.0

Autonomia: 11 ore in riproduzione continua senza ANC, con una singola ricarica 7 ore in riproduzione continua con ANC, con una singola ricarica 31 ore in riproduzione continua con ANC, sfruttando anche la custodia di ricarica

Ricarica: wireless (Qi) e tramite USB Type-C.

In ogni caso, il consiglio è di non fermarvi alla lettura di questi dati, ma di dare un’occhiata alla nostra recensione dedicata.