Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento delle tante applicazioni offerte dal colosso di Mountain View agli utenti Android e tra le ultime novità studiate vi sono quelle che riguardano l’app Google Contatti.

Ricordiamo che si tratta di una soluzione molto popolare, in quanto consente agli utenti di gestire i propri contatti e sincronizzarli su tutti i propri dispositivi in modo automatico, in quanto è sufficiente accedere al proprio Account Google.

Google Contatti dà il benvenuto a due nuovi widget

Nei mesi scorsi è emerso che il team di sviluppatori era al lavoro su due nuovi widget per questa applicazione Android, uno chiamato Individual Contact e l’altro chiamato Favorite Contacts, entrambi con elementi di design tipici di Material You e pare che inizino a essere disponibili per i primi utenti.

Per quanto riguarda Individual Contact, mostra agli utenti un’immagine del profilo della persona interessata, che apre la pagina dei dettagli completi nel momento in cui viene toccata. Se invece si ingrandisce il widget, si visualizzeranno anche collegamenti telefonici e di messaggistica.

Ci sono varie forme e dimensioni tra le quali scegliere, come un cerchio affiancato da un collegamento di chiamata quadrato con gli angoli arrotondati e un pulsante di testo circolare oppure un design a barra che include il nome. Per quanto riguarda le colorazioni, i vari elementi rispondono al tema del colore dinamico.

Per alcuni utenti è anche disponibile il widget Favorite Contacts, che consente di includere fino a 7 dei propri contatti preferiti (agli utenti viene chiesto di selezionare un account Google o un dispositivo per determinare quali contatti speciali estrarre).

Questi due nuovi widget sono stati riscontrati con la versione 4.5.24.x di Google Contatti su smartphone di Samsung e della serie Pixel.

Potete scaricare Google Contatti per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: