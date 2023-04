Il settore della messaggistica istantanea è fortemente competitivo e, pertanto, nemmeno i colossi del calibro di Facebook Messenger possono permettersi di dormire sugli allori e il suo team di sviluppatori, quindi, è costantemente impegnato a studiare delle novità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stata annunciata una novità che renderà le videochiamate più divertenti: gli utenti, infatti, avranno la possibilità di cimentarsi in una serie di videogame.

Su Facebook Messenger arriva un nuovo modo di giocare

In pratica, così come viene messo in evidenza dal team di Facebook Messenger, questa nuova esperienza condivisa rende molto semplice giocare con amici e familiari durante una videochiamata, permettendo di approfondire i legami con loro: sarà possibile, in sostanza, portare avanti conversazioni sugli argomenti più disparati e giocare allo stesso tempo.

Il team di Facebook Messenger ci tiene a mettere in evidenza che già oggi i titoli disponibili per giocare nelle videochiamate sono 14, tutti disponibili gratuitamente (e senza necessità di installazione) nelle applicazioni per Android e iOS e sul Web.

Tra i titoli inclusi vi sono Card Wars di Bombay Play, Exploding Kittens di Coatsink, Mini Golf FRVR di FRVR e Words With Friends di Zynga. Ogni titolo supporta un numero diverso di giocatori ma la maggior parte può essere giocata solo da due persone.

Per provare la nuova funzionalità è sufficiente avviare una videochiamata con Facebook Messenger, toccare il pulsante della modalità di gruppo al centro, selezionare l’icona “Gioca” e scegliere nella libreria dei titoli disponibili quale lanciare.

Il team del servizio di messaggistica è convinto che questa novità sarà molto apprezzata da tanti utenti e ha in programma di ampliare il pacchetto dei giochi disponibili già nel corso del 2023 (a tal fine invita gli sviluppatori interessati a portare i loro titoli sulla piattaforma).

