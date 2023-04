I vari operatori telefonici italiani continuano a lavorare senza sosta al rafforzamento delle rispettive reti 5G e ovviamente anche Vodafone prosegue la sua opera di ampliamento della copertura garantita ai suoi clienti.

E così nelle scorse ore l’operatore ha aggiornato la sezione del suo sito dedicata alla connettività 5G per aggiungere un paio di Comuni a quelli nei quali la sua rete è supportata in via ufficiale.

Il 5G di Vodafone sbarca in due nuove località

In particolare, i due nuovi Comuni aggiunti da Vodafone sono Gela in Sicilia e Fano nelle Marche, per un totale di 80 Comuni su tutto il territorio nazionale.

Questi sono i Comuni nei quali la rete 5G di Vodafone è ufficialmente supportata: Alessandria, Altamura, Ancona, Andria, Aprilia, Arezzo, Asti, Bari, Barletta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Busto Arsizio, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Cosenza, Fano, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Gela, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Lamezia Terme, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Marsala, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

C’è da precisare che anche in questi Comuni potrebbero esserci aree non coperte dalla rete 5G dell’operatore, così come invece la connettività potrebbe essere supportata pure in località non segnalate sul sito di Vodafone.

L’operatore, inoltre, precisa che per navigare con copertura 5G e per sfruttare le potenzialità di tale connettività è necessario utilizzare uno smartphone e una SIM abilitati e disporre di una promozione 5G attiva. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche