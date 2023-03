Il settore degli smartphone pieghevoli è sempre più vivace e tra i modelli in arrivo vi sono anche Vivo X Fold 2 e OPPO Find N3, entrambi protagonisti di nuove anticipazioni nelle scorse ore.

Design e fotocamera di Vivo X Fold 2

In attesa del lancio ufficiale in Cina, in programma per aprile, Vivo X Fold 2 continua ad essere al centro di una serie di indiscrezioni che provano a svelarci le sue principali caratteristiche.

Lo smartphone, che potrà contare su una variante rossa, dovrebbe avere un display AMOLED E6 da 8 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 120 W) e interfaccia Origin Ocean OS basata su Android 13.

Ecco alcune immagini pubblicate da Mukul Sharma:

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe avere un sensore primario Sony IMX866 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX663 da 50 megapixel e da un sensore Sony IMX663.

Le presunte caratteristiche di OPPO Find N3

Passando allo smartphone pieghevole di OPPO, a dire del popolare leaker Digital Chat Station tra le sue caratteristiche non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e un display da 8 pollici con risoluzione 2.268 x 2.440 pixel e refresh rate a 120 Hz (più grande di quello da 7,1 pollici di OPPO Find N2).

Tra le altre caratteristiche di OPPO Find N3 dovremmo trovare una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX890 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX581 da 48 megapixel e da un sensore L07D1W22 da 32 megapixel con lente periscopica), una fotocamera frontale da 20 megapixel e una batteria da 4.805 mAh.

Al momento è troppo presto per fare previsioni sul lancio di OPPO Find N3 nei mercati europei ma le precedenti due generazioni sono rimaste un’esclusiva della Cina e ciò potrebbe ripetersi nuovamente. Staremo a vedere.