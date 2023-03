Mobvoi, società nota per gli smartwatch Wear OS della gamma TicWatch, ha rilasciato un’app per rendere disponibili quadranti unici per gli utenti.

L’app TimeShow Watch Faces offre un’ampia varietà di nuovi quadranti sia gratuiti che a pagamento per smartwatch Wear OS by Google. Oltre che TicWatch, l’applicazione supporta brand come Fossil, Google Pixel, Samsung Watch e Suunto.

L’app TimeShow Watch Faces offre quadranti per tutti i gusti e le necessità

I quadranti di TimeShow Watch Faces sono in grado di mostrare dati relativi al fitness come passi effettuati e frequenza cardiaca, foto dinamiche, informazioni come data e ora con una vasta gamma di stili, dati relativi al meteo e alcuni quadranti includono persino dei minigiochi.

L’app aggiungerà molti quadranti per smartwatch ogni settimana, personalizzabili secondo le esigenze di ogni giorno, con la possibilità di sincronizzare le watchface selezionate con un solo tocco.

TimeShow Watch Faces è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali ed è raggiungibile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Marzo 2023