Instagram sta lanciando una nuova funzionalità collaborativa che consente agli utenti di salvare e condividere immagini tra loro. In pratica ora è possibile salvare i contenuti all’interno di “raccolte collaborative” che sia l’utente che i suoi amici possono visualizzare e modificare.

Secondo il CEO di Instagram Adam Mosseri, l’utente e i suoi amici possono salvare i post dal feed di Instagram, dalla pagina Esplora e persino dai DM.

Come funzionano le raccolte collaborative di Instagram

Per utilizzare la nuova funzionalità è necessario toccare l’icona del segnalibro nell’angolo in basso a destra del post che si desidera salvare, selezionare l’opzione per creare una nuova raccolta collaborativa, assegnarle un nome, attivare l’opzione per consentire agli amici di unirsi alla raccolta e aggiungere fino a 250 persone.

La piattaforma spiega che è possibile creare una raccolta collaborativa anche all’interno di una chat, in modo tale che chiunque possa aggiungere o rimuovere immagini dalla raccolta condivisa.

Apparentemente si tratta di un modo per scambiare idee o condividere post divertenti con gli amici, tuttavia se si aggiunge un post da un account privato a una raccolta collaborativa, solo le persone che seguono l’account privato potranno vedere il post e se un creatore decide di eliminare un post che abbiamo già inserito nella nostra raccolta, Instagram lo rimuoverà dalla raccolta stessa. Infine, non è possibile rendere privata una raccolta collaborativa una volta creata e nemmeno condividere raccolte private che già create con altri utenti.

