Dopo la diatriba dei giorni scorsi con la SIAE, Instagram annuncia alcune novità in arrivo in futuro: la popolare piattaforma social ha iniziato a testare dei nuovi annunci pubblicitari, insieme ad una nuova funzione di promemoria. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Instagram inserirà gli annunci nei risultati di ricerca insieme a dei nuovi promemoria

Instagram vuole sfruttare la propria diffusione per aumentare la visibilità delle aziende che utilizzano la piattaforma per pubblicizzare i propri prodotti o servizi, per farlo ha deciso di introdurre dei nuovi annunci pubblicitari nei risultati di ricerca.

Stando a quanto dichiarato, nei prossimi mesi verranno lanciati gli annunci nei risultati di ricerca, in modo da aiutare le persone che cercano attivamente attività commerciali, prodotti e contenuti; gli annunci verranno visualizzati nel feed che le persone possono scorrere quando toccano un post dai risultati di ricerca, cercando per esempio il termine “trucco”, verranno visualizzati nel feed i risultati sponsorizzati.

Inoltre la società ha avviato delle collaborazioni con alcuni partner per testare un nuovo formato pubblicitario, lo scopo è quello di annunciare, ricordare e informare le persone di eventi o lanci futuri a cui potrebbero essere interessate. Gli utenti avranno facoltà di attivare i promemoria e ricevere così tre distinte notifiche per gli eventi per cui hanno manifestato interesse: Instagram invierà notifiche un giorno prima, 15 minuti prima e quando inizia l’evento.

Queste nuove notifiche saranno in tutto e per tutto simili a quelle già presenti nell’applicazione e verranno visualizzate nella schermata di blocco del dispositivo in uso. Come detto, l’azienda ha avviato la fase di test delle sopra citate novità, che dovrebbero essere rese disponibili in forma stabile per tutti gli utenti nei prossimi mesi.

