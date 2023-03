Il team di WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento dell’app per Android, il quale rivela che è in lavorazione una funzionalità che permetterà di inviare messaggi audio riproducibili una sola volta.

WhatsApp sta lavorando sui messaggi audio effimeri

WhatsApp supporta già l’invio di foto e video che possono essere aperti una sola volta e a dicembre è emerso che anche gli SMS supporteranno questa funzionalità in futuro. Tuttavia, l’ultimo aggiornamento di WhatsApp beta per Android rivela che la società prevede di consentire anche l’invio di messaggi audio che possono essere riprodotti una sola volta.

Come si vede nello screenshot qui sopra i messaggi audio inviati utilizzando questa modalità saranno riproducibili una sola volta e come accade con le immagini e i video effimeri, non potranno essere salvati, inoltrati o registrati.

Questa peculiarità aumenterà sicuramente la privacy e la sicurezza della comunicazione in quanto il messaggio audio inviato in modalità effimera riduce il rischio che qualcun altro possa accedervi o ascoltarlo in un secondo momento.

La possibilità di inviare messaggi audio riproducibili solo una volta è in fase di sviluppo nella versione beta dell’app e verrà rilasciata in un futuro aggiornamento.

Nel frattempo WhatsApp ha annunciato un’attesa novità per la funzione multi-dispositivo, da tempo richiesta dagli utenti nonché già offerta da Telegram.

