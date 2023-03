Abbiamo da poco archiviato la presentazione degli ultimi smartphone di fascia media di Samsung, i dispositivi della serie Galaxy A sono infatti stati ufficialmente lanciati la scorsa settimana, raccogliendo l’interesse di molti fan del brand.

Samsung Galaxy A54 5G, modello di punta dell’attuale offerta mid range dell’azienda ha però un cugino leggermente più grande, ufficializzato in silenzio da Samsung: si tratta di Galaxy M54 5G.

Samsung Galaxy M54 5G è un Galaxy A54 5G con qualche aggiunta

Il dispositivo in questione non ha beneficiato di un evento di presentazione ufficiale, ma è stato semplicemente introdotto sul sito ufficiale dell’azienda in Medio Oriente. Esteticamente lo smartphone ricalca il design dell’attuale fascia media di Samsung ma, per quanto riguarda le specifiche tecniche, presenta qualche aggiunta rispetto al cugino Galaxy A54 5G.

Samsung Galaxy M54 5G vanta un display super AMOLED leggermente più grande, con diagonale da 6,7 pollici, risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano troviamo il medesimo processore utilizzato dalla società su Galaxy A54 5G, ovvero l’Exynos 1380, accompagnato da 8 GB di RAM e tagli di archiviazione interne da 128 GB e 256 GB, entrambi espandibili tramite MicroSD.

Anche la batteria, rispetto al dispositivo con cui stiamo facendo il confronto, è stata modificata; passa infatti da 5.000 mAh di A54 5G a 6.000 mAh con supporto per la ricarica cablata da 25 W su M54. Il comparto fotografico, nonostante sia formato da tre sensori, subisce a sua volta alcune modifiche, abbiamo infatti un sensore principale da 108 MP con OIS, un sensore ultrawide da 8 MP, un fotocamera macro da 2 MP e un sensore frontale da 32 MP.

Di seguito la scheda tecnica di Samsung Galaxy M54 5G:

Dimensioni: 164,9 x 77,3 x 8,4 mm

Peso: 199 grammi

Display: Super AMOLED da 6,7” FHD+ (1080 x 2340 pixel) Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco a 1000 nit

SoC: Samsung Exynos 1380 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68 MP5

Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB, espandibili tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore: tripla con flash LED Sensore principale da 108 MP con OIS (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

Fotocamera anteriore: sensore da 32 MP (f/2.2)

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (due nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Certificazione: IP67

Batteria: 6.000 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W

Sistema operativo: One UI 5.1 basata su Android 13

Lo smartphone vanta inoltre la protezione Gorilla Glass 5 nella parte anteriore ed è equipaggiato con Android 13 e One UI 5.1. Considerando la comparsa di Galaxy M54 5G su un sito ufficiale dell’azienda è lecito aspettarsi che il dispositivo arrivi in futuro anche in altri mercati, anche se per il momento non ci sono indicazioni circa le tempistiche e i prezzi di vendita.

