In queste ore il team di sviluppo di Android Auto ha rilasciato la versione 9.2 beta dell’applicazione per Android, dalla quale fanno fatica a emergere le possibili novità integrate al suo interno perché non c’è una lista dei cambiamenti ufficiale pubblicata da Google.

Novità Android Auto 9.2 beta

Non è la prima volta che Google resta piuttosto silenzioso sulle novità introdotte con la nuova release di Android Auto; del resto, come sicuramente ricorderete, anche con il rilascio delle versioni precedenti, soprattutto beta, si parlava più delle novità in arrivo nelle prossime versioni che non quelle integrate nell’aggiornamento. Stessa cosa si può dire anche per la versione 9.2 beta. Il changelog ufficiale sembra non essere stato aggiornato per l’occasione, il che ci porta a presumere che il grosso delle novità sono relative alle classiche funzioni “sotto il cofano”.

Come aggiornare Android Auto 9.2 beta

L’aggiornamento alla versione 9.2 beta di Android Auto è in fase di rilascio sul Play Store tramite il badge sottostante. Se non fosse ancora disponibile sul vostro smartphone, potete scaricare e installare manualmente l’APK da attraverso questo link di APK Mirror.