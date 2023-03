Dopo l’annuncio delle scorse settimane è arrivato il momento del debutto sui mercati internazionali per FOSSiBOT F101, il rugged phone della nuova compagnia nata da una costola di OUKITEL. Il dispositivo, di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei giorni scorsi, è protagonista di una ottima promozione di lancio valida solamente fino al 26 marzo.

Promo di lancio per FOSSiBOT F101

Ideale per chi cerca uno smartphone da portare con sé nelle escursioni, in bici, nelle scampagnate e in tutte quelle situazioni in cui serve un dispositivo capace di resistere a pioggia, sporco, cadute e condizioni meteorologiche a volte proibitive, FOSSiBOT F101 è un dispositivo economico ma dalle buone caratteristiche.

Ricordiamo infatti che può contare su uno schermo HD+ (1440 x 720 pixel) da 5,45 pollici, chipset MediaTek Helio A22 con CPU quad core a 2 GHz affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 128 GB, lettore di impronte digitali, tripla fotocamera posteriore e batteria da 10.600 mAh.

Ottima autonomia dunque, perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di funzionare almeno un paio di giorni, anche sotto stress, senza dover ricorrere a una ricarica. Da segnalare la tecnologia a 18 watt che consente di contenere i tempi necessari per fare il pieno alla batteria.

FOSSiBOT F101 non passa inosservato, grazie a un design molto particolare, con protezioni in gomma sugli spigli, inserti colorati sul frame laterale ma soprattutto a causa dell’enorme speaker collocato nella parte posteriore e attorniato dai sensori fotografici. Con una potenza di 3,5 watt è in grado di raggiungere una pressione sonora di ben 123 decibel.

Anche nei cantieri più rumorosi o nel traffico cittadino sentirete sempre la suoneria dello smartphone, ma grazie allo speaker potrete animare anche le vostre feste senza dover ricorrere a uno speaker esterno. Le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G garantiscono la resistenza ad agenti atmosferici e maltrattamenti, così come a temperature particolarmente basse o molto elevate.

In occasione della prima commercializzazione potete acquistare FOSSiBOT F101 a soli 119,28 euro su AliExpress, prezzo che include IVA e spese di spedizione. Scegliendo la versione europea riceverete anche l’alimentatore adatto alle nostre prese di corrente, senza ovviamente alcun costo aggiuntivo. Non dovrete nemmeno pagare dazi doganali o costi aggiuntivi visto che l’IVA è stata assolta dal venditore. Due al momento le colorazioni disponibili, nera e rossa, ma potrebbe tornare disponibile anche la colorazione arancione.

Acquista FOSSiBOT F101 su AliExpress

