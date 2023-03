Tra i tanti servizi che Google mette a disposizione degli utenti uno dei più popolari e senza dubbio amati è rappresentato da Google Maps, soluzione che oramai fa parte del quotidiano di numerose persone, rivelandosi utile in numerose situazioni, sia in ambito lavorativo che per le attività private.

A differenza di quanto avviene per le applicazioni dedicate ai dispositivi Android e iOS, la versione Web di Google Maps riceve meno attenzioni dagli sviluppatori del colosso di Mountain View, sebbene di tanto in tanto anche per essa vengano studiate delle novità.

Iniziati i test per una novità di Google Maps sul Web

Il team di Google Maps ha iniziato a testare una barra laterale sulla versione Web del servizio che fornisce un comodo accesso alle località visualizzate di recente.

Stando a quanto si apprende, alcuni utenti di Google Maps sul Web ora vedono un binario di navigazione sul bordo sinistro che presenta un pulsante hamburger che apre lo stesso cassetto di prima e due schede che aprono l’elenco dei luoghi “Salvati” e “Recenti”.

I luoghi visualizzati di recente, incluse località e città, appariranno anche nella barra laterale e ciò consente di tornare rapidamente in un posto specifico senza dover cercare tra i risultati precedenti.

Le singole posizioni si aprono immediatamente e portano gli utenti all’elenco completo. Tuttavia, Google Maps raggrupperà i luoghi nella stessa città e facendo clic su uno di essi si apre un elenco di pannelli laterali.

Nel complesso, questa nuova interfaccia rende più comoda la pianificazione.

Previous Next Fullscreen

Al momento questa barra laterale di Google Maps non è ampiamente implementata e non vi sono informazioni su quando sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti.

Potete accedere alla versione Web del servizio di Google seguendo questo link. L’applicazione per Android può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: