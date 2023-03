Visto che oggi, 17 marzo 2023, si celebra la Giornata mondiale del sonno, Samsung ha colto l’occasione per sensibilizzare le persone in merito all’importanza della qualità del dormire per il benessere psicofisico.

Uno studio di Samsung pubblicato alla fine dello scorso anno ha rivelato che molte persone hanno difficoltà a dormire bene a causa di come l’era della pandemia ha cambiato le loro abitudini relative al sonno.

In quest’ottica il colosso sudcoreano mette a disposizione degli utenti i propri strumenti, come la serie Samsung Galaxy Watch5 e la piattaforma Samsung Health, inoltre offre la funzionalità Sleep Coaching.

Quest’ultima consiste in un programma personalizzato della durata di un mese per tenere traccia del ritmo del sonno dell’utente per sette giorni, quindi assegna una valutazione al sonno tramite simpatici animali.

Samsung aiuta le persone a dormire meglio con vari strumenti

Dal momento che ogni persona ha un ritmo del sonno diverso, attraverso il monitoraggio del dormire e la funzionalità Sleep Coaching, Samsung consente alle persone di scoprire cosa rende unico il proprio ritmo del sonno e capire come riposare meglio.

Per raggiungere questo obiettivo Samsung si basa sui dati raccolti dal sensore bioattivo del Galaxy Watch e tiene conto del livello di ossigeno nel sangue dell’utente e di altri fattori.

Inoltre, attraverso strumenti come la sincronizzazione della modalità Sleep tra Samsung Galaxy Watch e smartphone, gli utenti possono ridurre le distrazioni quando vanno a letto, mentre strumenti come Samsung SmartThings sono in grado di automatizzare un’ampia gamma di prodotti per la casa intelligente, come i condizionatori d’aria, le tende e le luci della camera da letto.

