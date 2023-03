Se state cercando un nuovo paio di cuffie true-wireless potreste dare un’occhiata in casa Samsung, visto che ci sono due modelli in offerta a prezzi interessanti, con o senza coupon. Più nello specifico, stiamo parlando delle Samsung Galaxy Buds2 Pro e delle sorelle minori Samsung Galaxy Buds2, disponibili con sconti niente male, anche se in quantità limitate.

Cuffie Samsung in offerta: ci sono Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Buds2

Partiamo da Samsung Galaxy Buds2 Pro, il modello di punta nella gamma di cuffie del produttore sud-coreano. Sono state lanciate la scorsa estate insieme agli ultimi esponenti della gamma pieghevole, Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, e sono cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) che vanno a migliorare sotto alcuni aspetti le Galaxy Buds2. Offrono un altoparlante personalizzato coassiale a 2 vie (tweeter + woofer) e tre microfoni (due esterni e uno interno) con SNR per la cancellazione del rumore e per il riconoscimento vocale, ma anche una connettività Bluetooth 5.3 con Switch automatico e il codec Samsung seamless (SSC HiFi).

A disposizione pure giroscopio, accelerometro, sensore di prossimità, sensore Hall, Voice Pickup Unit (VPU) e superficie touch. Per quanto riguarda l’autonomia, troviamo batterie da 61 mAh e una custodia da 515 mAh: la riproduzione musicale può durare fino a 5 ore con ANC attivato o fino a 8 ore con ANC disattivato, ma grazie alle ricariche della custodia ci si può spingere fino a rispettivamente 18 o 29 ore. Niente paura per le sessioni di allenamento più impegnative: le Galaxy Buds2 Pro offrono la certificazione IPX7.

Le sorelle minori Samsung Galaxy Buds2 mantengono una buona cancellazione attiva del rumore (ANC) e offrono tre microfoni, con Voice Pickup Unit, woofer da 11 mm e tweeter da 6,5 mm. A disposizione la connettività Bluetooth 5.2, ma anche accelerometro, giroscopio, sensore di prossimità e superficie touch capacitiva. Le batterie hanno la stessa capacità (61 mAh), mentre la custodia risulta un po’ meno capiente (472 mAh): questi valori garantiscono secondo il produttore fino a 5 ore di ascolto (7,5 con ANC disattivato), oppure fino a rispettivamente 18 e 28 ore considerando anche le ricariche rapide della custodia.

Samsung Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Buds2 sono state lanciate al prezzo consigliato di rispettivamente 229 euro e 149 euro, ma sono in offerta su eBay a cifre più interessanti: potete acquistarle a 138,83 euro oppure a 79 euro seguendo i link qui in basso. Vista la quantità limitata, a questo link avete un’alternativa a pochi centesimi in più, ma solo digitando il coupon MARZO23 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali.

Acquista Samsung Galaxy Buds2 Pro in offerta

Acquista Samsung Galaxy Buds2 in offerta

Leggi anche: Recensione Galaxy Buds2 Pro