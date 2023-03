OPPO si sta preparando a lanciare la sua ultima generazione di smartphone di punta, ma in attesa dell’annuncio ufficiale il CEO di OnePlus ha deciso di condividere alcuni scatti effettuati con OPPO Find X6 Pro in condizioni di scarsa illuminazione. I risultati sono apparentemente molto convincenti.

Gli scatti notturni catturati con OPPO Find X6 Pro lasciano ben sperare

Peta Lau, CEO e co-fondatore di OnePlus, ha condiviso sul social cinese Weibo tre scatti notturni catturati ieri e oggi con uno smartphone OPPO Find X6 Pro.

Le tre immagini condivise hanno catturato la stessa scena per un migliore confronto. La prima immagine è probabilmente quella acquisita dall’unità Find X6 Pro e si può notare che ha catturato una discreta quantità di dettagli dello scenario notturno.

L’immagine non sovraespone le fonti di luce, inoltre risulta ben illuminata anche l’area intorno alla chiesa senza oscurare l’intero panorama. Tuttavia parte del merito potrebbe essere dell’intelligenza artificiale, come accaduto recentemente per Samsung Galaxy S23 Ultra.

Secondo le ultime indiscrezioni i prossimi smartphone della gamma OPPO Find X6 avranno più configurazioni di memoria e colorazioni, ecco i nuovi render e i presunti prezzi. L’azienda presenterà la serie OPPO Find X6 il 21 marzo.

