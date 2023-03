Di tanto in tanto il team di sviluppatori di Google aggiorna l’elenco dei dispositivi supportati da ARCore, la piattaforma per la Realtà Aumentata del colosso di Mountain View, tecnologia che piano piano sta prendendo sempre più piede nel mondo mobile.

Spesso la Realtà Aumentata è legata a funzionalità che in tanti potrebbero ritenere superflue, come ad esempio i filtri per la fotocamera ma ci sono alcune implementazioni molto più utili, come Live View su Google Maps.

Ovviamente per sfruttare queste funzioni il dispositivo deve supportarle ed è proprio qui che entra in gioco ARCore, che di recente ha dato il benvenuto a 17 nuovi device.

Ecco i nuovi dispositivi supportati da Google ARCore

In particolare, quelli che seguono sono gli ultimi device aggiunti al lungo elenco di smartphone e tablet supportati dalla piattaforma per la Realtà Aumentata del colosso di Mountain View:

ASUS ROG Phone 6

Asus Zenfone 9

HONOR Magic 4 Pro

Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)

Micromax In Note 2

Motorola Moto G Power (2022)

Motorola Moto G42

Motorola Moto G62 5G

OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord N20 5G

Xiaomi POCO X4 GT

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Xiaomi Redmi Note 11T Pro

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Zebra TC53

Zebra TC58

Ricordiamo che il team di sviluppatori di Google aggiunge con una certa costanza nuovi dispositivi che supportano la tecnologia ARCore e ciascuno di essi deve essere convalidato individualmente, in modo da assicurarsi che funzioni perfettamente secondo i previsti standard dell’azienda.

Se possedete uno di tali nuovi device supportati non dovete fare altro che aggiornare le app Google e scaricare Google Play Services per AR (trovate la pagina dedicata sul Play Store seguendo questo link) per far funzionare la piattaforma.

Potete trovare l’elenco integrale dei dispositivi supportati sul sito ufficiale.

