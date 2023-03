Senza dubbio gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 sono tra i modelli più desiderati del momento ma ciò non significa che siano del tutto esenti da qualche problema e una conferma di ciò ci arriva dalle segnalazioni di tanti loro utenti.

Si stanno moltiplicando in Rete, infatti, le testimonianze di possessori di Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ relative ad un problema che riguarda la fotocamera ed in particolare la messa a fuoco e un effetto di sfocatura durante l’acquisizione delle foto.

Un fastidioso problema per Samsung Galaxy S23

Stando a quanto è possibile apprendere, il problema in questione non sembrerebbe riguardare Samsung Galaxy S23 Ultra e al momento non è chiaro quanto sia diffuso.

Chi lo riscontra, nota delle zone sfocate e quelli che seguono sono alcuni esempi che permettono di farsi un’idea del fastidioso difetto:

A dire di alcuni utenti, si tratterebbe dello stesso problema già riscontrato lo scorso anno su alcuni Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+, device dai quali Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ hanno ereditato la medesima fotocamera posteriore principale da 50 megapixel (presumibilmente con la stessa fonte di produzione), sebbene per i modelli dello scorso anno la sfocatura riguardava maggiormente i bordi dell’immagine.

Al momento il colosso coreano non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su queste segnalazioni ma la speranza è che possa presto prendere una posizione anche se, a prima vista, potrebbe trattarsi di un difetto hardware e ciò significherebbe dover sostituire i modelli colpiti (o, ad ogni modo, riparare il sensore non funzionante).

Nell’attesa, una possibile soluzione fai-da-te può essere rappresentata dalla messa a fuoco manuale: pare, infatti, che toccare sullo schermo il soggetto della foto da scattare possa aiutare a non avere brutte sorprese. Un ripristino del device alle impostazioni di fabbrica, invece, non sembra sia in grado di risolvere il problema.

Alla fine del mese il colosso coreano dovrebbe rilasciare un grosso aggiornamento per la serie Galaxy S23, con il quale pare che migliorerà soprattutto il comparto fotografico. Risolverà anche questo problema?

