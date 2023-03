Lo “Space Zoom” che Samsung utilizza su dispositivi come Galaxy S23 Ultra e in grado di catturare la luna in maniera tanto dettagliata ha destato dei sospetti, poiché negli smartphone lo spazio per alloggiare l’ottica è limitato.

Durante il fine settimana un nuovo test su Reddit ha dimostrato in modo convincente come il software di Samsung lavori effettivamente cercando di ottenere i risultati migliori dalla fotocamera di Galaxy S23 Ultra.

L’IA di Samsung aggiunge molti dettagli alla foto della luna

L’utente Reddit u/ibreakphotos ha preso un’immagine digitale della luna e vi ha applicato un effetto per sfocarla notevolmente e quindi la ha catturata con lo “Space Zoom” di Samsung.

Il risultato è una foto nitida della luna, ma disattivando lo “Scene Optimizer”, che in questo caso è la bacchetta magica dell’intelligenza artificiale, la foto diventa di una qualità pessima.

In pratica si tratta di un’immagine ingrandita da un’intelligenza artificiale che sapendo com’è fatta la Luna applica un ritocco migliorativo, come già affermato dall’informatore Max Weinbach.

In un post sul blog dello scorso anno, Samsung ha spiegato in parte che la Galaxy Camera nella fase finale applica un motore di miglioramento dei dettagli basato sul deep learning per rimuovere efficacemente il rumore e massimizzare i dettagli della luna, in modo da completare un’immagine luminosa e chiara della stessa. Questo spiega anche perché i migliori risultati si ottengano con scatti a testi o scritte in lontananza dato che l’AI, riconoscendo il testo, ottimizza i dati dello scatto in questo senso.

Samsung ha affermato ripetutamente che non sta utilizzando gli overlay (ovvero sostituire la foto con un’altra immagine) per creare questo effetto, ma è anche chiaro che l’IA aggiunge molti più dettagli rispetto al semplice upscaling dell’input originale al fine di ricreare un risultato soddisfacente e realistico. Insomma, dire che le foto alla luna siano “false” è sbagliato ma dipende molto dall’interpretazione soggettiva. La fotografia computazionale e i miglioramenti con AI sono all’ordine del giorno e presenti in ogni scatto, dovremmo quindi decretare false tutte le foto a priori? A ciascuno l’ardua sentenza.

