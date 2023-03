Sebbene la serie Samsung Galaxy S23 abbia fatto il suo esordio sul mercato solo da poche settimane, le attenzioni degli addetti ai lavori sono già rivolte agli altri smartphone che il colosso coreano dovrebbe lanciare nei prossimi mesi e uno di questi è Samsung Galaxy S23 FE.

Si tratta di un modello piuttosto atteso, in quanto negli anni questa serie di device è andata via via acquistando popolarità tra gli utenti, avendo messo sul piatto una dotazione tecnica di tutto rispetto (ma un gradino sotto rispetto a quella dei modelli di punta) ad un prezzo decisamente competitivo.

Samsung Galaxy S23 FE è ancora in dubbio

Nelle scorse ore è stato il popolare leaker Roland Quandt a soffermarsi su questo smartphone su Twitter, dando una notizia che probabilmente in tanti non saranno lieti di apprendere: a suo dire, infatti, nel corso di quest’anno il colosso coreano non lancerà Samsung Galaxy S23 FE.

Purtroppo il leaker non ha condiviso altri dettagli al riguardo e, pertanto, non possiamo stabilire se tale indiscrezione riguardi solo il 2023 (nel senso che lo smartphone potrebbe arrivare il prossimo anno) o se è proprio questo modello che è stato messo da parte.

Ricordiamo, a tal proposito, che in passato già più volte si sono diffuse delle voci secondo cui il colosso coreano avrebbe deciso di abbandonare la serie Fan Edition (o FE) e forse quel momento è davvero arrivato.

Del resto, per il 2023 Samsung ha già uno smartphone che potrebbe prendere il posto di Samsung Galaxy S23 FE e svolgere il ruolo di modello di raccordo tra la fascia alta e quella media: ci riferiamo a Samsung Galaxy A54 5G, device che dovrebbe essere lanciato nel giro di qualche giorno e arrivare sul mercato con a bordo un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso coreano.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung di questo mese