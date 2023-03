Alla fine dello scorso anno è emerso che il team di sviluppatori di Google era al lavoro su una nuova interfaccia in pieno stile Material You per Nearby Share e nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni degli utenti che l’hanno ricevuta.

Nearby Share è una di quelle funzioni molto apprezzate dagli utenti del sistema operativo mobile di Google (supporta tutti i device con Android 6.0 o versione successiva), in quanto consente di condividere contenuti in modo molto semplice con dispositivi che si trovano nelle vicinanze.

Ecco come cambia l’interfaccia di Nearby Share

Quando si avvia Nearby Share, la nuova interfaccia mostra ora un foglio in basso e il device darà il via al processo di “Ricerca di dispositivi nelle vicinanze”, il tutto con gli elementi tipici del linguaggio di design Material You.

L’interfaccia utente presenta adesso più colori di sistema rispetto alla precedente versione, le anteprime delle condivisioni sono aumentate di dimensioni e l’icona Nearby Share è in primo piano.

Se si stanno ricevendo file di grandi dimensioni, il pannello di Nearby Share mostra ora un’immagine di caricamento che presenta un collage di forme Material You, che si adeguano anche alle impostazioni dei Colori Dinamici del dispositivo.

Sebbene ci troviamo di fronte ad un cambiamento relativamente minore, questa nuova interfaccia combinata con le modifiche che saranno presto introdotte con Android 14 dovrebbe aiutare gli sviluppatori a creare ancora più coesione per il tema Material You in tutto il sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Pare che questa nuova interfaccia in stile Material You di Nearby Share sia implementata dal colosso statunitense attraverso un aggiornamento lato server e dovrebbe richiedere l’ultima versione disponibile di Google Play Services, che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

