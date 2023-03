Il noto portale di benchmark AnTuTu ha stilato la classifica degli smartphone Android più performanti di gennaio 2023 secondo i dati raccolti dal 1° al 28 febbraio 2023.

Vale la pena premettere che i modelli sono stati testati un minimo di 1.000 volte e i punteggi riportati corrispondono a quelli medi, inoltre viene presa in esame la configurazione con il punteggio più alto dello stesso modello.

Ecco i migliori smartphone Android di fascia alta secondo AnTuTu

Per quanto riguarda i flagship, a livello globale il primo posto va a Red Magic 8 Pro+ con punteggio medio di 1.304.235, il secondo a vivo X90 Pro+ con un punteggio medio di 1.280.652, mentre ill terzo posto è occupato da iQOO 11 con un punteggio medio di 1.271.052.

Ecco i migliori smartphone Android di fascia medio alta

Nel segmento medio alto, a livello globale al primo posto si è piazzato iQOO Neo7 con 854.527 punti, seguito da Xiaomi 12T con con 819.293 punti e Relame GT Neo 3 con 810.845 punti.

Ecco i migliori smartphone Android di fascia media

Per quanto riguarda gli smartphone più performanti della fascia media, in Cina il primo posto è occupato da Nothing Phone (1) con 567.387 punti, il secondo posto da Realme GT Master con 544.652 punti, mentre il terzo posto è di POCO X5 Pro che totalizza 543.048 punti.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm domina la classifica degli smartphone di punta, mentre la fascia medio alta vede una predominanza di chipset Dimensity di Mediatek. Nella fascia media domina invece lo Snapdragon 778G.

