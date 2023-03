La scorsa settimana FOSSiBOT ha annunciato FOSSiBOT F101, il suo primo smartphone, una sapiente combinazione tra rugged phone e battery phone con l’aggiunta di uno speaker decisamente potente e un prezzo di vendita che si preannunciava particolarmente competitivo. In attesa della commercializzazione globale, che prenderà il via il 20 marzo, il produttore ha deciso di lanciare un giveaway che mette in palio, per gli utenti registrati sul sito ufficiale, sei F101 nuovi fiammanti e uno smartwatch.

In attesa dell’inizio delle vendite sono state rese note le specifiche tecniche complete, che ci aiutano a farci un quadro completo del dispositivo, insieme al prezzo di lancio valido per la prima settimana.

FOSSiBOT F101

Pur essendo un rugged phone di fascia bassa, FOSSiBOT F101 ha una scheda tecnica niente male, che non si fa mancare davvero nulla. Si parte da uno schermo HD+ da 5,45 pollici protetto da un vetro Dragontrail e senza interruzioni, visto che la fotocamera frontale è inserita nella cornice superiore.

Sotto la scocca, ampiamente protetta e rinforzata agli angoli, trova posto un MediaTek Helio A22 con CPU quad core a 2 GHz, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che può essere ulteriormente espansa con microSD fino a 128 GB. Da segnalare inoltre la possibilità di espandere virtualmente la RAM aggiungendo fino a 3 GB di memoria ROM, per rendere ancora più fluide le operazioni del dispositivo.

La fotocamera posteriore è composta da tre elementi, un sensore principale da 24 megapixel con sistema PDAF (Phase Detection Auto Focus) per una rapida messa a fuoco a cui si aggiungono un sensore da megapixel per gli scatti macro e un sensore da 0,3 megapixel per i ritratti. Nella parte frontale invece è inserito un sensore da 8 megapixel con lente grandangolare.

Imponente la batteria, dotata di una capacità di ben 10.600 mAh, con ricarica a 18 watt tramite il connettore USB Type-C. Altro punto di forza è il grande speaker da 36 millimetri di diametro con una potenza di picco di 3,5 watt e una potenza nominale di 3 watt, in grado di raggiungere i 123 decibel di pressione sonora, un dato impressionante per uno smartphone. È presente un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco ed è possibile utilizzare anche il volto per lo sblocco, molto comodo per chi lavora con i guanti.

La connettività include il supporto alle reti 4G, WiFi, Bluetooth, GPS/GLONASS/Beidou/Galileo e dual SIM, con il secondo slot condiviso con lo slot microSD. Il sistema operativo è Android 12 con alcune ottimizzazioni ma senza interfacce personalizzate per appesantirlo.

Essendo principalmente un rugged phone FOSSiBOT F101 è ovviamente resistente ad acqua e cadute: lo testimoniano le certificazioni IP68&IP69K e la MIL-STD-810G. Abbiamo quindi un dispositivo che può operare anche a temperature estreme comprese tra -20 e +50 gradi centigradi, essere immerso in acqua, investito da getti ad alta pressione, lasciato cadere o finire sepolto tra la sabbia.

Tutto questo a un prezzo pazzesco: 99,99 dollari. Dal 20 al 26 marzo però potete acquistare FOSSiBOT F101 su AliExpress al prezzo di soli 89,99 dollari, circa 85 euro al cambio attuale, decisamente appetibile.

