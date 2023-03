Dopo aver visto poco tempo fa la nascita della nuova partnership tra Google e Vodafone, l’operatore rosso ha deciso di iniziare il mese di marzo all’insegna degli sconti; in diversi negozi fisici aderenti all’iniziativa infatti, sono disponibili svariati tipi di offerte per l’acquisto di diversi dispositivi, sia con pagamento unico che a rate. Inoltre i clienti dell’operatore che aderiscono al programma Vodafone Club+, possono beneficiare di offerte esclusive a loro riservate.

Diversi smartphone con sconti fino al 25% nei negozi fisici

Partiamo subito con alcune offerte non riservate, ovvero accessibili a chiunque, gli unici requisiti sono le disponibilità dei singoli negozi aderenti all’iniziativa; qualora le scorte di magazzino dovessero terminare, sappiate però che tali offerte rimarranno valide fino al 31 marzo 2023, con dunque buone probabilità che le scorte vengano rimpinguate.

Vodafone lancia quindi una nuova promo cash, che prevede dunque il pagamento del dispositivo scelto in un’unica soluzione, di seguito potete prendere visione di alcuni esempi delle offerte proposte da alcuni negozi, offerte che potrebbero subire modifiche in base alle disponibilità dei punti vendita:

ZTE Blade A72 5G 64GB proposto ad un prezzo di 169,99 euro al posto di 189,99 euro, con uno sconto dell’11%

proposto ad un prezzo di 169,99 euro al posto di 189,99 euro, con uno sconto dell’11% Honor X6 4G proposto ad un prezzo di 169,99 euro al posto di 199,99 euro, con uno sconto del 15%

proposto ad un prezzo di 169,99 euro al posto di 199,99 euro, con uno sconto del 15% Oppo A57 4G 64GB proposto ad un prezzo di 179,99 euro al posto di 199,99 euro, con uno sconto del 10%

proposto ad un prezzo di 179,99 euro al posto di 199,99 euro, con uno sconto del 10% Oppo A57s 4G 128GB proposto ad un prezzo di 199,99 euro al posto di 229,99 euro, con uno sconto del 13%

proposto ad un prezzo di 199,99 euro al posto di 229,99 euro, con uno sconto del 13% Xiaomi Redmi 10 5G 128GB proposto ad un prezzo di 209,99 euro al posto di 279,99 euro, con uno sconto del 25%

proposto ad un prezzo di 209,99 euro al posto di 279,99 euro, con uno sconto del 25% Samsung Galaxy A23 5G 128GB proposto ad un prezzo di 269,99 euro al posto di 339,99 euro, con uno sconto del 21%

proposto ad un prezzo di 269,99 euro al posto di 339,99 euro, con uno sconto del 21% Honor Magic 5 Lite 5G proposto ad un prezzo di 349,99 euro al posto di 389,99 euro, con uno sconto del 10%

proposto ad un prezzo di 349,99 euro al posto di 389,99 euro, con uno sconto del 10% Xiaomi 12T 5G (8 GB + 256 GB) proposto ad un prezzo di 499,99 euro al posto di 649,99 euro, con uno sconto del 23%

proposto ad un prezzo di 499,99 euro al posto di 649,99 euro, con uno sconto del 23% Honor 70 5G proposto ad un prezzo di 499,99 euro al posto di 599,99 euro, con uno sconto del 17%

proposto ad un prezzo di 499,99 euro al posto di 599,99 euro, con uno sconto del 17% Samsung Galaxy S22 5G 128GB proposto ad un prezzo di 749,99 euro al posto di 879,99 euro, con uno sconto del 15%

Qualora foste interessati ad uno dei dispositivi sopra elencati, non vi resta che recarvi in un negozio Vodafone, anche perché gli smartphone in questione potrebbero anche subire offerte differenti a seconda del punto vendita; inoltre, sempre negli store fisici dell’operatore, sono disponibili tutta una serie di nuove offerte per l’acquisto a rate di un nuovo smartphone; a titolo di esempio l’ultimo flagship di Samsung, Galaxy S23 Ultra, è acquistabile con rate mensili scontate fino a 8 euro (la versione da 128GB di memoria interna è acquistabile a 39,99 euro al mese invece di 45,99 euro al mese, mentre la versione da 256GB è scontata a 44,99 euro al mese invece di 52,99 euro al mese).

Nuovi prodotti Samsung in sconto con il programma Vodafone Club+

Il programma Vodafone Club+ è la versione con pagamento semestrale del programma fedeltà Vodafone Club, permette agli utenti aderenti di beneficiare di una serie di sconti su smartphone e prodotti tecnologici, acquistabili in un’unica soluzione presso i punti vendita Vodafone; oltre ai benefici derivanti dal programma classico Vodafone Club gli utenti iscritti hanno anche l’accesso alla promo Infinity+ Cinema e Serie.

Ad ogni modo Vodafone ha aggiornato, per il mese di marzo, la lista dei prodotti Samsung in offerta con il programma fedeltà, che ora conta i seguenti dispositivi disponibili in sconto fino al 31 marzo 2023:

Samsung Galaxy Watch 5 40mm proposto ad un prezzo di 259,99 euro al posto di 299,99 euro (40 euro di sconto)

proposto ad un prezzo di 259,99 euro al posto di 299,99 euro (40 euro di sconto) Samsung Galaxy Buds 2 proposte ad un prezzo di 99,99 euro al posto di 149,99 euro (50 euro di sconto)

proposte ad un prezzo di 99,99 euro al posto di 149,99 euro (50 euro di sconto) Samsung Galaxy Tab A8 2021 LTE 32GB proposto ad un prezzo di 239,99 euro al posto di 299,99 euro (60 euro di sconto)

proposto ad un prezzo di 239,99 euro al posto di 299,99 euro (60 euro di sconto) Samsung Galaxy Book GO NE 4G (4 GB RAM) proposto ad un prezzo di 399,99 euro al posto di 499,99 euro (100 euro di sconto)

Per poter acquistare uno dei prodotti sopra citati, oltre ad essere membri del programma fedeltà Vodafone Club+, sarà necessario aver ricevuto il relativo SMS dall’operatore (che dà diritto all’acquisto di un solo prodotto fra quelli elencati), prima di procedere all’acquisto sarà necessario mostrare il codice ricevuto via SMS all’addetto vendita del Vodafone store.

