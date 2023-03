Continuiamo a seguire con interesse i lavori del team di sviluppatori di WhatsApp, impegnati in un costante miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e di cui ci siamo occupati soltanto alcune ore fa per quanto riguarda l’interfaccia dedicata ai tablet.

E così in queste ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’app dedicata ai dispositivi basati su Android: si tratta della versione 2.23.5.11.

Le novità della versione 2.23.5.11 di WhatsApp Beta per Android

All’inizio di febbraio è emerso che il team di sviluppatori è al lavoro su un avviso in-app che ha come obiettivo quello di informare gli utenti della possibilità di condividere documenti di grandi dimensioni (fino a 2 GB).

Ebbene, con la versione 2.23.5.11 beta questo banner viene messo a disposizione di più utenti.

Così come viene mostrato da tale screenshot, l’avviso in questione si trova nella parte alta della sezione dedicata i documenti e permette agli utenti di essere informati su una funzionalità che è già disponibile per tutti ma che probabilmente non ha ancora raggiunto la popolarità auspicata dagli sviluppatori.

In sostanza, grazie a questo avviso più utenti saranno incoraggiati a condividere file e documenti di dimensioni molto grandi.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale avviso sarà messo a disposizione di tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare la versione 2.23.5.11 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima la nuova versione dell’app di messaggistica hanno la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp