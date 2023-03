Ognuno di noi quotidianamente utilizza il proprio smartphone per diverse ore al giorno, il nostro amato dispositivo però da solo è abbastanza inutile e per svolgere tutte le operazioni di cui necessitiamo si affida alle app; molte di queste le utilizziamo da parecchio tempo e le conosciamo bene, altre magari non le abbiamo mai utilizzate, forse perché vogliamo provare un nuovo gioco o perché vogliamo provare un servizio che ancora non conoscevamo e utilizzavamo.

Possono dunque essere diversi i motivi che ci portano a scaricare ed installare una nuova applicazione sui nostri telefoni, ma a volte può capitare che queste diano problemi, non ci riferiamo in questo momento alle varie applicazioni che veicolano malware, di cui ci siamo occupati in diverse occasioni, ma semplicemente di software magari non ottimizzati in maniera impeccabile, o che presentano problemi quali glitch e rallentamenti solo per una scarsa compatibilità con alcune componenti hardware.

Sembra che Google abbia deciso di porre rimedio a questi problemi, Play Store infatti vi avviserà se un applicazione potrebbe non funzionare correttamente sul vostro dispositivo, prima che possiate provvedere al download.

Play Store vi avviserà se un app potrebbe crearvi problemi

Come detto Big G ha deciso di tentare di arginare il problema, avvisando gli utenti di una possibile incompatibilità funzionale di alcune app, per farlo il colosso ha stabilito alcune soglie generali per verificare con quale frequenza le applicazioni non funzionano a dovere (blocchi, rallentamenti, ecc). Se per esempio un’app si blocca per gli utenti possessori dello stesso smartphone ad un tasso superiore all’8%, questo fa scattare la nuova notifica del Play Store che potete vedere qui sotto.

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device." I haven't seen this before, so I think it could be relatively new. Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2023

Come potete notare dall’immagine condivisa su Twitter da Mishaal Rahman, Play Store vi farà visualizzare un avviso prima di procedere al download dell’app che vi interessa, qualora questa abbia manifestato problemi con utenti che utilizzano il nostro stesso smartphone; l’avviso in sé non rappresenta una certezza matematica del fatto che anche noi avremo problemi come gli altri, ma ci mette in guardia sulla possibilità che ciò accada anche per noi.

Questa nuova implementazione consente un duplice beneficio a vantaggio degli utenti, oltre infatti alla possibilità di essere avvisati di eventuali problemi, tutto ciò potrebbe spingere diversi sviluppatori a correre ai ripari, sistemando e ottimizzando le proprie app qualora abbiano creato problemi con alcuni dispositivi, anche solo per non godere di una cattiva pubblicità sullo store di Google.

